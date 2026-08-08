শনিবার বেলা ১টায় ছাড়বে বিমানের ঢাকা-টরন্টো ফ্লাইট

রোমে বিমানের কারিগরি ত্রুটি
ইতালির রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে কারিগরি ত্রুটির কারণে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ আটকে পড়ায় একই উড়োজাহাজে পরিচালিত ঢাকা-রোম-টরন্টো রুটের BG 305 ফ্লাইটের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী, ফ্লাইটটি শনিবার (৮ আগস্ট) বেলা ১টা (১৩০০ ঘণ্টা) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টরন্টোর উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।
শুক্রবার রাতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, BG 305 ফ্লাইটে ভ্রমণকারী যাত্রীদের সকাল ৯টার মধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
বিমান জানায়, টরন্টো-রোম-ঢাকা রুটের BG 306 ফ্লাইট পরিচালনার সময় রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে উড়োজাহাজটিতে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত কারিগরি ত্রুটি দেখা দেয়। যাত্রীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উড়োজাহাজটির প্রয়োজনীয় কারিগরি পরীক্ষা ও ত্রুটি নিরসনের কাজ চলছে। ত্রুটি সম্পূর্ণভাবে সমাধান এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পরীক্ষা শেষে উড়োজাহাজটি রোম থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবে।
একই উড়োজাহাজ ব্যবহার করে ঢাকা-রোম-টরন্টো রুটের BG 305 ফ্লাইট পরিচালিত হওয়ার কারণে এর সময়সূচিও বিলম্বিত হয়েছে বলে জানানো হয়।
এদিকে, রোমে আটকে পড়া BG 306 ফ্লাইটের যাত্রীদের জন্য হোটেলে আবাসন, খাবারসহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তার ব্যবস্থা করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।
বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, BG 306 ফ্লাইটের হালনাগাদ সময়সূচি পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে। যাত্রীদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তার জন্য বিমান হটলাইন ১৩৬৩৬-এ যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বে যাত্রীদের অসুবিধার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং যাত্রীদের ধৈর্য ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, যাত্রীদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করাই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
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