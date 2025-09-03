Ajker Patrika
সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন-সাজেশন মতিউরের কাছে মিলত ২০০ টাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রশ্ন ফাঁস ও সাজেশন বিক্রি চক্রের মূল হোতা মতিউর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রশ্ন ফাঁস ও সাজেশন বিক্রি চক্রের মূল হোতা মতিউর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) নন-ক্যাডার চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সাজেশন বিক্রির অভিযোগে মতিউর রহমান (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। পুলিশ জানায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রশ্ন ফাঁস ও সাজেশন বিক্রি চক্রের মূল হোতা মতিউর।

আজ বুধবার সিআইডি সদরদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত ডিআইজি জাহিদুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তি ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলতেন। তিনি প্রশ্নপত্র ও সাজেশন ২০০ থেকে ১৬০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতেন।

সিআইডি জানায়, বেকার যুবক-যুবতীদের হতাশা ও চাকরি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে এই চক্রটি কাজ করত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘ATEO এর জন্য সিক্রেট শীট কেউ হাতছাড়া করবেন না’, ‘৮০-৯০% কমন’, ‘মাত্র ৩৯০ টাকা ক্যাশ অন ডেলিভারি’ ইত্যাদি প্রলোভনমূলক পোস্টের মাধ্যমে চাকরিপ্রত্যাশীদের আকৃষ্ট করা হতো।

সাজেশন ও প্রশ্নপত্র সরবরাহের নামে তাঁদের কাছ থেকে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (বিকাশ/নগদ/রকেট) ব্যবহার করে টাকা আদায় করত চক্রটি।

সংবাদ সম্মেলনে পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকর্তা দিলাওয়েজ দুরদানাও ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, বিষয়টি পিএসসির নজরে আসলে গত ১ সেপ্টেম্বর সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারে (সিপিসি) লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। এরপর সিআইডির একটি টিম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জামালপুর জেলা থেকে মতিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে প্রতারণায় ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ও একটি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।

সিআইডি সদরদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিআইডি সদরদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

এই ঘটনায় শেরেবাংলা নগর থানায় (ডিএমপি) পেনাল কোড ১৮৬০–এর ৪০৬ / ৪২০ / ৫০০ ধারায় মামলা (নম্বর-০১, তারিখ: ০১ / ০৯ / ২০২৫) দায়ের হয়েছে।

সিআইডি জানিয়েছে, চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেপ্তার মতিউরকে আদালতে তোলা হয়েছে।

