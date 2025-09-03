সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন-সাজেশন মতিউরের কাছে মিলত ২০০ টাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) নন-ক্যাডার চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সাজেশন বিক্রির অভিযোগে মতিউর রহমান (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। পুলিশ জানায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রশ্ন ফাঁস ও সাজেশন বিক্রি চক্রের মূল হোতা মতিউর।
আজ বুধবার সিআইডি সদরদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত ডিআইজি জাহিদুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তি ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলতেন। তিনি প্রশ্নপত্র ও সাজেশন ২০০ থেকে ১৬০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতেন।
সিআইডি জানায়, বেকার যুবক-যুবতীদের হতাশা ও চাকরি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে এই চক্রটি কাজ করত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘ATEO এর জন্য সিক্রেট শীট কেউ হাতছাড়া করবেন না’, ‘৮০-৯০% কমন’, ‘মাত্র ৩৯০ টাকা ক্যাশ অন ডেলিভারি’ ইত্যাদি প্রলোভনমূলক পোস্টের মাধ্যমে চাকরিপ্রত্যাশীদের আকৃষ্ট করা হতো।
সাজেশন ও প্রশ্নপত্র সরবরাহের নামে তাঁদের কাছ থেকে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (বিকাশ/নগদ/রকেট) ব্যবহার করে টাকা আদায় করত চক্রটি।
সংবাদ সম্মেলনে পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকর্তা দিলাওয়েজ দুরদানাও ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, বিষয়টি পিএসসির নজরে আসলে গত ১ সেপ্টেম্বর সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারে (সিপিসি) লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। এরপর সিআইডির একটি টিম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জামালপুর জেলা থেকে মতিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে প্রতারণায় ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ও একটি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।
এই ঘটনায় শেরেবাংলা নগর থানায় (ডিএমপি) পেনাল কোড ১৮৬০–এর ৪০৬ / ৪২০ / ৫০০ ধারায় মামলা (নম্বর-০১, তারিখ: ০১ / ০৯ / ২০২৫) দায়ের হয়েছে।
সিআইডি জানিয়েছে, চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেপ্তার মতিউরকে আদালতে তোলা হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) নন-ক্যাডার চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সাজেশন বিক্রির অভিযোগে মতিউর রহমান (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। পুলিশ জানায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রশ্ন ফাঁস ও সাজেশন বিক্রি চক্রের মূল হোতা মতিউর।
আজ বুধবার সিআইডি সদরদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত ডিআইজি জাহিদুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তি ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলতেন। তিনি প্রশ্নপত্র ও সাজেশন ২০০ থেকে ১৬০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতেন।
সিআইডি জানায়, বেকার যুবক-যুবতীদের হতাশা ও চাকরি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে এই চক্রটি কাজ করত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘ATEO এর জন্য সিক্রেট শীট কেউ হাতছাড়া করবেন না’, ‘৮০-৯০% কমন’, ‘মাত্র ৩৯০ টাকা ক্যাশ অন ডেলিভারি’ ইত্যাদি প্রলোভনমূলক পোস্টের মাধ্যমে চাকরিপ্রত্যাশীদের আকৃষ্ট করা হতো।
সাজেশন ও প্রশ্নপত্র সরবরাহের নামে তাঁদের কাছ থেকে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (বিকাশ/নগদ/রকেট) ব্যবহার করে টাকা আদায় করত চক্রটি।
সংবাদ সম্মেলনে পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকর্তা দিলাওয়েজ দুরদানাও ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, বিষয়টি পিএসসির নজরে আসলে গত ১ সেপ্টেম্বর সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারে (সিপিসি) লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। এরপর সিআইডির একটি টিম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জামালপুর জেলা থেকে মতিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে প্রতারণায় ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ও একটি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।
এই ঘটনায় শেরেবাংলা নগর থানায় (ডিএমপি) পেনাল কোড ১৮৬০–এর ৪০৬ / ৪২০ / ৫০০ ধারায় মামলা (নম্বর-০১, তারিখ: ০১ / ০৯ / ২০২৫) দায়ের হয়েছে।
সিআইডি জানিয়েছে, চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেপ্তার মতিউরকে আদালতে তোলা হয়েছে।
গত আগস্ট মাসে দেশে ৪৯৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫০২ জন নিহত এবং ১ হাজার ২৩২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে শুধু মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৭৬ জন এবং আহত হয়েছেন ১৪৪ জন। মোট দুর্ঘটনার এক-তৃতীয়াংশই মোটরসাইকেল সংশ্লিষ্ট।২ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয়বারের মতো আগা খান আর্কিটেকচার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করায় স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।৫ ঘণ্টা আগে
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং মাঠ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে আজ বুধবার এক বিশেষ বৈঠকে বসছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বেলা ২টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে সব বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ কমিশনার, পুলিশের উপমহাপরিদর্শক...৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত হিসেবে পেশাদার কূটনীতিক ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে মনোনীত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস এ মনোনয়নের বিষয়ে শুনানির জন্য গতকাল মঙ্গলবার দেশটির সিনেটে পাঠিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে