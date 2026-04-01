‘হাম’ পরিস্থিতি দেখতে এমপিদের এলাকায় পাঠানোর প্রস্তাব সংসদে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চলমান অধিবেশনে একদিনের ছুটি দিয়ে ‘হাম’ রোগ পরিস্থিতি দেখতে সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার হাসপাতাল পরিদর্শনের প্রস্তাব দিয়েছেন মাগুরা–১ আসনের সদস্য মো. মনোয়ার হোসেন। তিনি বলেছেন, “হাম এখন ‘মহামারি রূপ’ নিচ্ছে, এ অবস্থায় বৃহস্পতিবার সংসদে ছুটি দিয়ে এমপিদের মাঠে পাঠানো যেতে পারে।”
আজ বুধবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এ আহ্বান জানান তিনি।
নিজ সংসদীয় আসনের স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে মনোয়ার হোসেন বলেন, তার এলাকায় ২০০ শয্যার হাসপাতাল ভবন থাকলেও সেটির পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালু হয়নি। হাসপাতালের দুটি লিফটই অকার্যকর, আইসিইউ ও ডায়ালাইসিস ইউনিট চালুর মতো প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়নি। ফলে গুরুতর রোগীদের অন্যত্র পাঠাতে হচ্ছে।
এ অবস্থার মধ্যেই হামের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে মনোয়ার হোসেন বলেন, ইতিমধ্যে হাম বা মিজেলস রোগ একটা মহামারি রূপ ধারণ করেছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সংসদকে ছুটি দিয়ে সকল সংসদ সদস্য তাঁর তাঁর নিজ এলাকায় গিয়ে হাসপাতালে যাক এবং তারা তদারকি করুক, কী পরিস্থিতি মানুষের চলছে!
