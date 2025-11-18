Ajker Patrika
জাতীয়

ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণ: মানবতাবিরোধী অপরাধের সব উপাদান ছিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণ: মানবতাবিরোধী অপরাধের সব উপাদান ছিল

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সারা দেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, জুলাই-আগস্টে নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল। আক্রমণ চালানো হয়েছিল ব্যাপক মাত্রায় ও পদ্ধতিগতভাবে। সেই আক্রমণে মানবতাবিরোধী অপরাধের সব উপাদান বিদ্যমান ছিল।

গতকাল সোমবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এমন পর্যবেক্ষণ দেন। ট্রাইব্যুনাল বলেন, দেশের কোথায় কত লোক মারা গেছে, কী অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে—সব এই অপরাধীরা জানতেন। তাঁরা জেনে-বুঝে এটা করেছেন। এই মামলায় ৫৪ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। সংখ্যা হিসাবে এটি মোটেও কম নয়।

পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, আসামি (শেখ হাসিনা) বিচার চলমান অবস্থায় মামলার সাক্ষী, বিচারক এবং ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের হত্যা করার, তাঁদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। সেই দায়ে আসামি শেখ হাসিনার ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়েছে।

তাই এটা প্রমাণিত যে, হুমকি-ধমকিতে বাংলাদেশের জনগণ, প্রশাসন, এই বিচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউই ভয় পাননি।

ট্রাইব্যুনাল বলেন, আওয়ামী লীগ-যুবলীগ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে সাবমিশন ছিল। তাদের বিষয়ে তদন্ত চলমান রয়েছে। দল হিসেবে বিচারের বিষয়টি আলাদা মামলায় বিচার্য হতে পারে। যেহেতু আজকের এই মামলায় এটি বিচার্য বিষয় নয়, তাই এই বিষয়ে কোনো পর্যবেক্ষণ দেননি ট্রাইব্যুনাল।

ট্রাইব্যুনাল আরও বলেন, জুলাই-আগস্টে মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন হয়েছে। যেসব ভিডিও ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা দেখে যেকোনো সুস্থ মানুষ স্বাভাবিক থাকতে পারবেন না।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডমামলাছাপা সংস্করণআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

হাসিনার রায়ের পর মিছিল নিয়ে সাবেক এমপি হাবিবের ভাইয়ের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে