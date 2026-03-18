Ajker Patrika
জাতীয়

এবার কুয়েতে হচ্ছে না প্রবাসীদের সঙ্গে দূতাবাসের ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
এবার কুয়েতে হচ্ছে না প্রবাসীদের সঙ্গে দূতাবাসের ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়
কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তি

ইরান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কুয়েতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস। এ নিয়ে দূতাবাসের পক্ষ থেকে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

আজ বুধবার জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রতি বছর ঈদুল ফিতরের দিন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তাঁর সরকারি বাসভবন ‘বাংলাদেশ হাউস’-এ প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন। তবে চলমান পরিস্থিতিতে এবার সেই আয়োজন করা যাচ্ছে না।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কুয়েত সরকার বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাজনিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঈদের ছুটির সময় নাট্যানুষ্ঠান, সংগীতানুষ্ঠান, কনসার্ট, বিবাহ অনুষ্ঠানসহ সব ধরনের জনসমাগমমূলক আয়োজন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে দূতাবাসের নিয়মিত ঈদ আয়োজনও স্থগিত রাখতে হচ্ছে।

এ অবস্থায় কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে বিষয়টি অনুধাবনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

