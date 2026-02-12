ভোটের হার জানতে সব আসনের ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে: ইসি সচিব

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কত শতাংশ ভোট পড়েছে তা জানতে সবগুলো আসনের ভোট গণনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০ টার পরে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আসনের কেন্দ্রভিত্তিক ফল ঘোষণা শুরু পরের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি।
ফল ঘোষণা চালিয়ে যাওয়ার ২০ মিনিট পরে উপস্থিত সাংবাদিকেরা ভোট পড়ার হার জানতে চান ইসি সচিবের কাছে। জবাবে আখতার আহমেদ বলেন, ‘আপনারা এত অধৈর্য হলে আমি এটা বন্ধ করে দিয়ে ওইটার দিকে যাই।’
পরে তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনারা (সাংবাদিকেরা) কোনটা চাচ্ছেন?’
পরে সাংবাদিকদের একই প্রশ্নের জবাবে আখতার আহমেদ বলেন, ‘কত শতাংশ ভোট পাওয়া গেছে, এটা বলা হবে ২৯৯টা আসনের ভোট কাউন্ট করার পরে। কাজেই ওই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন অনুগ্রহ করে।’
এরপর তিনি আবারও আসনভিত্তিক ‘আংশিক ফল’ ঘোষণা চালিয়ে যান।
ফলাফল ঘোষণার শুরুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসিরউদ্দিন বলেছিলেন, গণভোট ও পোস্টাল ব্যালট অন্তর্ভুক্ত থাকায় ফলাফল চূড়ান্ত করতে সময় লাগছে। তবে এতে কোনো ‘কারসাজি’ বা ‘অনিয়মের সুযোগ’নেই। তাঁর কাছেও সাংবাদিকেরা ভোটের হার জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ইসি সচিব বলবেন’। এরপর বক্তব্য শেষ করেন সিইসি।
এবারের নির্বাচনে ২৯৯টি আসনের মোট ৪২ হাজার ৬৫১টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয়। ইসির পক্ষ থেকে দুই দফা ভোট পড়ার হার ব্রিফ করেন সচিব আখতার হোসেন। তবে দুইবারই সব কেন্দ্রের ভোট পড়ার হার জানাতে পারেননি তারা। বিকেল চারটার পরে ৩৬ হাজার ৩১ কেন্দ্রের ভোট গ্রহণের হার নিয়ে কথা বলেন ইসি সচিব। তিনি জানান দুপুর দুই টা পর্যন্ত ৪৭ দশমিক ৯১ শতাংশ ভোট পড়েছে। এর আগে দুপুর একটার পরে ৩২ হাজার ৭৮৯ কেন্দ্রের ভোট গ্রহণের হার জানান ইসি সচিব।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গণনা প্রায় শেষ। এখন চলছে ফলাফল ঘোষণা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিএনপির প্রার্থীরা ১০৩টি আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। জামায়াত নির্বাচিত হয়েছে ৪৩টি আসনে। আর এনসিপি নির্বাচিত হয়েছে ৩টি আসনে।২৩ মিনিট আগে
রাষ্ট্রযন্ত্র অন্তরায় না হলে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সহায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে অভিমত দিয়েছে প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।২৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে দেশের ইতিহাসে অন্যতম ভালো, গ্রহণযোগ্য ও উৎসবমুখর নির্বাচন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। তিনি বলেছেন, নির্বাচন কমিশন জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
উৎসবমুখর পরিবেশে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটে ভোট প্রদান করায় দেশবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পাশাপাশি দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করে আগামীকাল শুক্রবার মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ দোয়ার অনুরোধ করেছে।৭ ঘণ্টা আগে