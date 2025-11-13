Ajker Patrika
বেসামরিক বিমান চলাচল ও ট্রাভেল এজেন্সি আইনে বড় পরিবর্তন

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৫ বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। ছবি: পিআইডি
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৫ বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। ছবি: পিআইডি

দেশের বিমান পরিবহন ও ট্রাভেল ব্যবসায় স্বচ্ছতা, সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ‘বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ ও ‘বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়।

গুরুত্বপূর্ণ দুই অধ্যাদেশের সংশোধন নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশের আকাশপথে যাত্রীদের ৮০ শতাংশের বেশি অভিবাসী কর্মী। নতুন দুটি অধ্যাদেশ কার্যকর হলে এই বিশাল যাত্রীগোষ্ঠীসহ সাধারণ যাত্রীদের সেবা হবে আরও আধুনিক, নিরাপদ ও যাত্রীবান্ধব।

বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

২০১৭ সালের আইন সংশোধন করে এই অধ্যাদেশে বেশ কিছু যুগোপযোগী পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রথমবারের মতো আইনের দীর্ঘ শিরোনাম ও প্রস্তাবনায় ‘যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণ’ শব্দগুচ্ছ যুক্ত করে যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুবিধা ও অধিকার রক্ষায় আইনি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিদেশি এয়ারলাইনসের জন্য সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধি (জিএসএ) নিয়োগকে ঐচ্ছিক করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একই সঙ্গে দেশীয় এয়ার অপারেটরদেরও জিএসএ নিয়োগে সুযোগ রাখা হয়েছে।

টিকিট বিতরণে স্বচ্ছতা আনতে গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (জিডিএস), নিউ ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাপাবিলিটি (এনডিসি) এবং এপিআই-ভিত্তিক ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে টিকিট ব্লকিং, কৃত্রিম সংকট বা অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি রোধ হবে।

এ ছাড়া প্রথমবারের মতো এয়ার অপারেটরদের ট্যারিফ দাখিল ও মনিটরিংয়ের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব নীতির আওতায় কার্বন নিঃসরণ কমানো, সাসটেইনেশন অ্যাভিয়েশন ফুয়েল (এসএএফ) ব্যবহার ও টেকসই নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা যুক্ত হয়েছে।

অধ্যাদেশে সরকারকে একটি ‘বেসামরিক বিমান চলাচল অর্থনৈতিক কমিশন’ গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা বিমানবন্দরের ফি, চার্জ, রয়্যালটি ও ভাড়ার হার নির্ধারণে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া সাইবার সুরক্ষা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ব্লকচেইন ও ডিজিটাল সিস্টেমের ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ ট্রাভেল ব্যবসায় অবৈধ অর্থ লেনদেন, মানি লন্ডারিং, টিকিট মজুতদারি, প্রতারণা ও রাজস্ব ফাঁকি রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

নতুন অধ্যাদেশে নিবন্ধন সনদ বাতিল বা স্থগিতের ১১টি নতুন কারণ যুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে—অবৈধ টিকিট বিক্রয়, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, অননুমোদিত লেনদেন, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, তৃতীয় কোনো দেশ থেকে টিকিট ক্রয়-বিক্রয়, গ্রুপ বুকিংয়ের পর যাত্রীর তথ্য পরিবর্তন ইত্যাদি।

এসব কর্মকাণ্ডকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড এবং এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

এ ছাড়া সরকার প্রমাণসাপেক্ষে কোনো ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন সাময়িক স্থগিত করতে পারবে। প্রতারণা বা আর্থিক আত্মসাতের ঘটনায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতাও পাবে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুটি অধ্যাদেশ বাস্তবায়িত হলে বিমান পরিবহন ও ট্রাভেল ব্যবসায় শৃঙ্খলা, আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি অভিবাসী কর্মী ও সাধারণ যাত্রীদের অধিকার সুরক্ষিত হবে এবং টিকিটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

নিবন্ধনবিমানভ্রমণউপদেষ্টাঅধ্যাদেশ
সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রি বা হস্তান্তর করা ফ্ল্যাট বা জমি আবার বিক্রয়, হস্তান্তর বা নামজারির অনুমোদনের সময় ক্রেতাদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নিলে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিক্রেতা ও ক্রেতাদের হয়রানি ও দুর্ভোগ দূর করার জন্য সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বিষয়ে গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত তুলে ধরে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রিত ও হস্তান্তরিত ভূমি অথবা ফ্ল্যাট পরবর্তী সময়ে পুনঃবিক্রয় বা হস্তান্তরকালে বিক্রয়, হস্তান্তর বা নামজারির অনুমোদনের নামে ক্রেতাদের হয়রানি এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় সম্পূর্ণ আইনবহির্ভূত।

তাই কোনো ডেভেলপার ভূমি বা ফ্ল্যাটের পরবর্তী হস্তান্তরকালে বিক্রয় অনুমোদন প্রদান, নামজারি বা অন্য যেকোনো নামেই হোক না কেন, ক্রেতা বা বিক্রেতার কাছ থেকে কোনো অর্থ আদায় করতে পারবে না। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আদেশ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন ও রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিধিমালাসহ প্রচলিত অন্যান্য আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়।

জমিগৃহায়ণফ্ল্যাটমন্ত্রণালয়
মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের থেকে সরকারনির্ধারিত ফির চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায়ের অভিযোগে আরও পাঁচটি রিক্রুটিং এজেন্সির ২৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব মামলায় ৩১৪ কোটি ৩৪ লাখ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মো. আক্তার হোসেন বলেন, মালয়েশিয়াগামী ১৮ হাজার ৭৬৭ জন শ্রমিকের কাছ থেকে সরকারনির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার পরিবর্তে পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায় করে ওই পাঁচ এজেন্সি।

গত মঙ্গলবার চারটি রিক্রুটিং এজেন্সির পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। একই অভিযোগে ৬ নভেম্বর ৬টি এজেন্সির ১১ জন এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ১৩টি এজেন্সির কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়।

এবার জিএমজি ট্রেডিং (প্রা.) লিমিটেড, দ্য জিএমজি ট্রেডিং অ্যাসোসিয়েট, কিউকে কুইক এক্সপ্রেস লিমিটেড, এম ই এফ গ্লোবাল বাংলাদেশসহ পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, পরিচালকসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি ৩৪ লাখ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে মামলার সিদ্ধান্ত হয় বলে জানিয়েছে দুদক।

মালয়েশিয়ামামলাআত্মসাৎদুদকশ্রমিক
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আলী রীয়াজ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৩
অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ছবি: সংগৃহীত
অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাবেক সহসভাপতি আলী রীয়াজকে উপদেষ্টার পদমর্যাদায় নিজের বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আজ ২৮ কার্তিক ১৪৩২/ ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অধ্যাপক আলী রীয়াজকে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগদান করেছেন।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, বিশেষ সহকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি উপদেষ্টার পদমর্যাদা, বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

উপদেষ্টাপ্রজ্ঞাপনজাতীয় ঐকমত্য কমিশন
বিআরটিসি বাসে পাইলটিং ভিত্তিতে ই-টিকিট সেবা কার্যক্রম শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়ে বিআরটিসি-সহজ ডটকমের মধ্যে ই-টিকিট সেবা প্রদানবিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়ে বিআরটিসি-সহজ ডটকমের মধ্যে ই-টিকিট সেবা প্রদানবিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

যাত্রী পরিবহন সেবাকে প্রযুক্তিনির্ভর করে আরও সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) পাইলটিং ভিত্তিতে তিনটি রুটে ই-টিকিট সেবা কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। ই-টিকিট সেবা প্রদান করবে সহজ ডটকম।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর মতিঝিলে বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিআরটিসি ও সহজ ডটকমের মধ্যে ই-টিকিট সেবা প্রদানবিষয়ক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিআরটিসির পক্ষে মতিঝিল আন্তর্জাতিক বাস ডিপোর ইউনিট প্রধান মো. আব্দুল লতিফ, বরিশাল বাস ডিপোর ইউনিট প্রধান মো. জুলফিকার আলী এবং সহজ ডটকমের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (টিকিটস) শাকিল জোয়াদ রহিম সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি অনুযায়ী, ঢাকা-বরিশাল-ঢাকা, ঢাকা-দাউদকান্দি-ঢাকা এবং ঢাকা-আড়াইহাজার-ঢাকা রুটগুলোতে চলাচলকারী বিআরটিসি বাসে পাইলটিং ভিত্তিতে ই-টিকিটিং সেবা প্রদান করবে সহজ ডটকম। যাত্রী সাধারণের জন্য ওয়েব পোর্টাল, মোবাইল অ্যাপস, কল সেন্টার এবং অন্যান্য মাধ্যমে ই-টিকিট সেবা প্রদান করবে প্রতিষ্ঠানটি।

অনলাইন টিকিটিংয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন চার্জ হিসেবে টিকিটপ্রতি ২০ টাকা গ্রাহকদের থেকে নেবে সহজ ডটকম। তা ছাড়া চলমান নিয়ম অনুযায়ী, পেমেন্ট গেটওয়ের সার্ভিস চার্জও গ্রাহক প্রদান করবে।

অনুষ্ঠানে বিআরটিসি চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মোল্লা বলেন, ‘পাইলটিং হিসেবে তিনটি রুটে ই-টিকিট সেবা কার্যক্রম শুরু করা হলেও ইতিবাচক সাড়া পেলে পর্যায়ক্রমে বিআরটিসির সব রুটে সম্প্রসারণ করা হবে। সহজ ডটকম দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ রেলওয়ের সঙ্গে ই-টিকিটিংয়ের কাজ করছে। এ বিষয়ে তারা অভিজ্ঞ। আমাদের বিআরটিসির যাত্রীরাও প্রযুক্তিনির্ভর এই সেবার মাধ্যমে উপকৃত হবেন এবং বিআরটিসি দেশের পরিবহন খাতে রোল মডেল হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।’

বিআরটিসি চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক প্রশাসন ও অপারেশন মো. রাহেনুল ইসলাম, পরিচালক কারিগরি কর্নেল কাজী আইয়ুব আলী, করপোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের জিএম, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং সহজ ডটকমের কর্মকর্তারা।

বাসবিআরটিসিঢাকাবরিশালযাত্রীসেবাপ্রযুক্তিপণ্য
