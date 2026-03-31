Ajker Patrika
জাতীয়

সব ক্রসফায়ারের তদন্ত করবে ট্রাইব্যুনাল: চিফ প্রসিকিউটর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সব ক্রসফায়ারের তদন্ত করবে ট্রাইব্যুনাল: চিফ প্রসিকিউটর
চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেছেন, ‘আগে যত ক্রসফায়ার (বন্দুকযুদ্ধ) হয়েছে সবগুলোই একটা কমন ডিজাইনে তৎকালীন সরকার (আওয়ামী লীগ) করেছে। সবগুলোই সিস্টেমেটিক অথবা ওয়াইড স্প্রেড অ্যাটাকের আওতাভুক্ত। সারা দেশে যতগুলো ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেছে সেসব ঘটনায় হওয়া মামলার নথি সংগ্রহ করা হচ্ছে। মামলাগুলো যাচাই–বাছাই করে যেগুলো ট্রাইব্যুনালে বিচারের আওতাভুক্ত হবে, সেগুলো তুলে আনা হবে।’

আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিজ কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর। তিনি বলেন, ১/১১-এর সময় যেসব মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনা ঘটেছে– সেগুলো যদি এই ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারভুক্ত হয়, তাহলে তা তুলে নিয়ে আসা হবে। যারা গ্রেপ্তার হচ্ছেন, যারা গ্রেপ্তার হবেন, কিংবা যারা গ্রেপ্তার হবেন না, সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে ট্রাইব্যুনাল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেগুলোর তদন্ত করবে। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে ট্রাইব্যুনালে বিচারের সম্মুখীন করা হবে।’

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘৫ আগস্টের পর থেকে বিভিন্ন রকমের মামলা হয়েছে। কোনোটা আদালতে হয়েছে, কোনোটা থানায় হয়েছে। সবগুলোই আমাদের এই ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা কর্তৃক তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা কিছু মামলার তদন্ত করছি, কিছু স্থানীয়ভাবে পুলিশ করছে। আমরা মনে করি, এর মধ্যে দোষী ব্যক্তি যেমন আছে, অনেক নিরপরাধ মানুষও আছে। সেখানে পিক অ্যান্ড চুজের ঘটনা ঘটছে। কাউকে পুলিশ বিশেষ রিপোর্ট দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে, কাউকে জামিন দিচ্ছে, কাউকে আবার দিচ্ছে না। অনেক সময় যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে। আবার অনেক নিরপরাধ মানুষ জেল খাটতেছে।’

আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পর যত মামলা সারা দেশে হয়েছে সবগুলোর তথ্য আমি চেয়েছি। এরই মধ্যে প্রায় পাঁচ-সাত শ মামলার নথি জমা হয়েছে। আশা করছি, দু’একদিনের মধ্যে সারা দেশের সব মামলার কপি আসবে। এগুলো আমরা যাচাই-বাছাই করব, যাতে কোনো বিশেষ মহল মামলা বাণিজ্য করতে না পারে।’ যারা মামলা বাণিজ্য করছে, কাউকে হয়রানি করার জন্য মিথ্যা মামলা করেছে- এমন পাওয়া গেলে দেশের প্রচলিত আইনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করার কথাও জানান তিনি।

বিষয়:

বন্দুকযুদ্ধতদন্তসরকারমামলাআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ পাস করার দাবি বিচারকদের

আরও ১৪ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

হরমুজ উন্মুক্ত না করেই যুদ্ধ শেষ করতে চান ট্রাম্প, কেন এই পিছু হটা

ইরানের স্কুলে এবার পরীক্ষামূলক নতুন ক্ষেপণাস্ত্র মারল যুক্তরাষ্ট্র, নিহত অন্তত ২১

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাজধানীতে ৭০ লাখ টাকার মদ-বিয়ারসহ গ্রেপ্তার ১

রাজধানীতে ৭০ লাখ টাকার মদ-বিয়ারসহ গ্রেপ্তার ১

ইরান যুদ্ধ থামাতে চীন ও পাকিস্তানের পাঁচ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা

ইরান যুদ্ধ থামাতে চীন ও পাকিস্তানের পাঁচ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা

প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ ভঙ্গ ও সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ ভঙ্গ ও সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ইরানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনা আগেভাগে জানাতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র

ইরানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনা আগেভাগে জানাতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের শাসন পরিবর্তন হয়ে গেছে: হেগসেথ

ইরানের শাসন পরিবর্তন হয়ে গেছে: হেগসেথ

সম্পর্কিত

জলিল মণ্ডলকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

জলিল মণ্ডলকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

আবুল হাসানাতসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

আবুল হাসানাতসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

সব ক্রসফায়ারের তদন্ত করবে ট্রাইব্যুনাল: চিফ প্রসিকিউটর

সব ক্রসফায়ারের তদন্ত করবে ট্রাইব্যুনাল: চিফ প্রসিকিউটর

সংবিধান সংশোধনে বিশেষ কমিটির প্রস্তাব করেছি: সালাহউদ্দিন

সংবিধান সংশোধনে বিশেষ কমিটির প্রস্তাব করেছি: সালাহউদ্দিন