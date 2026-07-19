Ajker Patrika
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সাবেক মন্ত্রী জাবেদের ফ্ল্যাটে বিলাসবহুল সম্পদের ছড়াছড়ি, সোমবারও চলবে তালিকা

  • চারটি রোলেক্স ঘড়ির সন্ধান, একটির দাম প্রায় ২১ লাখ টাকা
  • মার্সিডিজসহ বিলাসবহুল আট গাড়ির চাবি
  • ৫৩২টি টাই ও প্রায় ৩০০ কোটের হিসাব
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ জুলাই ২০২৬, ১৯: ৩৪
সাবেক মন্ত্রী জাবেদের ফ্ল্যাটে বিলাসবহুল সম্পদের ছড়াছড়ি, সোমবারও চলবে তালিকা
গুলশান-২-এর ৬৬ নম্বর সড়কের একই ভবনে থাকা এ-৭ ও বি-৭ নম্বর দুটি ফ্ল্যাটে রোববার ইনভেন্টরির কাজ শুরু করে দুদক। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের গুলশানের দুটি ফ্ল্যাটে আদালতের নির্দেশে মালামালের তালিকা (ইনভেনটরি) করতে গিয়ে একের পর এক বিলাসবহুল সামগ্রীর সন্ধান পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চারটি রোলেক্স ঘড়ি, যার একটির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ২১ লাখ টাকা। প্রাথমিক হিসাবে চারটি ঘড়ির সম্মিলিত মূল্য এক কোটি টাকার কাছাকাছি হতে পারে।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে গুলশান-২-এর ৬৬ নম্বর সড়কের একই ভবনে থাকা এ-৭ ও বি-৭ নম্বরের দুটি ফ্ল্যাটে ইনভেনটরির কাজ শুরু হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, স্থানীয় পুলিশ ও দুদকের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তালাবদ্ধ ফ্ল্যাট খুলে ভেতরের মালামাল, আসবাব, নথিপত্র ও মূল্যবান সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান বলেন, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ফ্ল্যাট দুটি রিসিভারের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া ও ভেতরে থাকা সব সম্পদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে। আগামীকাল সোমবারও এ কার্যক্রম চলবে। এরপর আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে।

ইনভেনটরির সময় উদ্ধার হওয়া চারটি রোলেক্স ঘড়ির মধ্যে একটি ‘Rolex Cellini Date’ মডেলের। ১৮ ক্যারেট হোয়াইট গোল্ডের তৈরি এই ঘড়ির ওয়ারেন্টি কার্ডও পাওয়া গেছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি লন্ডনের বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ‘Harrods’ থেকে এটি কেনা হয়েছিল। কার্ডে মালিক হিসেবে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নাম, মডেল নম্বর ও সিরিয়াল নম্বরও রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ঘড়ির বাজারে একই মডেলের ব্যবহৃত ঘড়ির দাম ১৩ থেকে ১৭ হাজার মার্কিন ডলারের মধ্যে। নতুন অবস্থায় এর মূল্য প্রায় ১৬ হাজার ৫০০ ডলার। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশি মুদ্রায় এর দাম প্রায় ২১ লাখ টাকা।

দুদকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঘড়ির পাশাপাশি আরও বিপুল পরিমাণ বিলাসবহুল সামগ্রীর তালিকা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ৫৩২টি টাই, প্রায় ৩০০টি কোট, শতাধিক কামিজ ও বিভিন্ন মূল্যবান ব্যবহার্য সামগ্রীর তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মার্সিডিজ বেঞ্জসহ আটটি বিলাসবহুল গাড়ির চাবিও উদ্ধার হয়েছে।

তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধারণা, ফ্ল্যাট থেকে কিছু মূল্যবান সামগ্রী আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তা যাচাই করতে উদ্ধার হওয়া আলামত ও নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দুদক সূত্র জানায়, গুলশানের প্রায় সাড়ে সাত হাজার বর্গফুট আয়তনের দুটি ফ্ল্যাটের বাজারমূল্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা। আদালতের আদেশে ফ্ল্যাট দুটি ক্রোক হওয়ার পর এর তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুদকের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে। ইনভেনটরি শেষ হলে ফ্ল্যাট দুটি আনুষ্ঠানিকভাবে রিসিভারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

এর আগে ২ জুলাই দুদকের পরিচালককে (সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট) রিসিভার নিয়োগ দিয়ে আদালতের আদেশ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই আদেশের ধারাবাহিকতায় আজ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ফ্ল্যাট দুটি খুলে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২০২৪ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, অর্থ পাচার ও বিদেশে বিপুল সম্পদ গড়ার অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। পরে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করা হয়।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগদুদকজেলার খবরভূমিমন্ত্রী
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