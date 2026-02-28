ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা: কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সতর্ক থাকার আহ্বান

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে কাতারে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে দোহায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস দোহা।
আজ শনিবার দূতাবাসের এক সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার স্বার্থে সব প্রবাসী বাংলাদেশিকে সামরিক স্থাপনার আশপাশ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং নিজ নিজ বাসা বা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে হবে। বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে।
একই সঙ্গে সবাইকে সব সময় প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নগদ অর্থ, কাতার আইডি, হেলথ কার্ড, প্রয়োজনীয় ওষুধ, মোবাইল ফোনের চার্জার এবং শুকনো খাবারসহ জরুরি সামগ্রী।
দূতাবাস আরও জানিয়েছে, কাতারের প্রচলিত আইন ও নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কাতার সরকারের জারি করা নির্দেশনা ও বিবৃতি অনুযায়ী চলতে হবে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কিত ছবি বা ভিডিও আপলোড করা কাতারের আইনের পরিপন্থি হতে পারে। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
কোনো জরুরি প্রয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাসের হটলাইন নম্বর +৯৭৪ ৩৩৬৬২০০০–এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনে mission. doha@mofa. gov. bd ইমেইলেও যোগাযোগ করা যাবে বলে দূতাবাস জানিয়েছে।
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং ইরানের পাল্টা হামলায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য অস্থির হয়ে উঠেছে। এর প্রভাব পড়েছে আকাশপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সব ধরনের ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ও ইসরায়েলি স্থাপনায় ইরানের পাল্টা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম থেকেও ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছি। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে আরও ২৯ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আজ শনিবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ভাড়া করা একটি বিশেষ ফ্লাইটে তাঁরা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।২ ঘণ্টা আগে
দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ আজকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে, অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, অনেক আশা নিয়ে আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে আছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।’৩ ঘণ্টা আগে