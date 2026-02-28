Ajker Patrika
জাতীয়

প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে হামলায় কূটনৈতিক মহলে আমাদের মাথা হেঁট হয়েছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৪৯
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর আক্রান্ত ও অগ্নিদগ্ধ ভবন নিয়ে আয়োজিত শিল্পপ্রদর্শনী দেখতে এসে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, এতে স্থানীয় ও বিদেশি কূটনৈতিক মহল থেকে কথা শুনতে হয়েছে। মাথা হেঁট হয়েছে। এই হামলার সুষ্ঠু বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এই সরকার করবে।

সংঘবদ্ধ উগ্রবাদীদের হামলার শিকার প্রথম আলো ভবনে চলছে ব্যতিক্রমী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘আলো’। আজ শনিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর আক্রান্ত ও অগ্নিদগ্ধ ভবন নিয়ে আয়োজিত এই শিল্পপ্রদর্শনী দেখতে এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান বলেন, ‘প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ঘটনায় আমাকে স্থানীয় কূটনৈতিক মহলে এবং বিদেশে কথা শুনতে হয়েছে। আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে। আমরা আজকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে পারি, এই ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে আর ঘটবে না এবং এই প্রতিজ্ঞা সারা সমাজকে করতে হবে।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘এই হামলার দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া কোনো সরকারের পক্ষে সঠিক নয়। এই হামলার সুষ্ঠু বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এই সরকার করবে। প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ওপরে আক্রমণ এবং এই ধরনের আক্রমণ আমরা আগে দেখিনি। এটা ছিল স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর একটা আক্রমণ। ভয়ভীতি প্রদর্শন, অগ্নিসংযোগ, জানমাল ধ্বংস করা, ভাঙচুর করা সভ্য সমাজের অংশ হতে পারে না।’

খলিলুর রহমান বলেন, ‘বিএনপির যে ম্যান্ডেট, এই ম্যান্ডেট বাংলাদেশ ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ম্যান্ডেট। সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের কথাটুকু রাখব।’

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘তাঁরা যেন এই ধ্বংসস্তূপ থেকে, ভস্মের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে আবার তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারেন। বাংলাদেশে সত্যিকারের স্বাধীন গণমাধ্যম হিসেবে আবার তাঁদের কর্ম সম্পাদন করতে পারেন, সেই আশা করছি।’

বিষয়:

প্রথম আলোসমাজহামলাপররাষ্ট্রমন্ত্রী
