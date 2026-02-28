Ajker Patrika
জাতীয়

যমুনা ছাড়লেন মুহাম্মদ ইউনূস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৩৭
যমুনা ছাড়লেন মুহাম্মদ ইউনূস
ড.মুহাম্মদ ইউনূস। ফাইল ছবি

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর সরকারি বাসভবন যমুনা ছেড়েছেন। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তিনি বাসভবন ছাড়েন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শামসুল ইসলাম ফেসবুকের এক পোস্টে জানান, বিদায়কালে ড. ইউনূসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে।

শামসুল ইসলাম আজ বিকেল ৪টা ২২ মিনিটে তাঁর ফেসবুকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ছবি প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে রাজধানীর মিন্টো রোডের বাসভবন যমুনা থেকে সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিদায়কালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রতিনিধিদলটি।’

সরেজমিন দেখা যায়, সাবেক প্রধান উপদেষ্টার গাড়িবহরে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (এসএসএফ) সদস্যদের একাধিক গাড়ি ছিল। তাঁর গাড়িবহরটি যমুনা থেকে বের হয়ে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ের দিকে এগিয়ে যায়। যমুনা ছেড়ে গুলশানের বাসায় ওঠার কথা রয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের।

রাজধানীর হেয়ার রোডের ৩০ নম্বরে অবস্থিত যমুনা সাড়ে তিন একরের মতো জায়গাজুড়ে বিস্তৃত। এই বাড়িটি সংস্কারের পর এটিকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন হিসেবে রূপান্তর করা হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এই বাড়িতে ওঠার কথা রয়েছে।

বিষয়:

প্রধান উপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা: ফের আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন: এমপি হতে ২৯ নেত্রীর দৌড়ঝাঁপ

অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যা

পরমাণু বোমা তৈরির মতো ইউরেনিয়াম মজুত করবে না ইরান, চুক্তির দ্বারপ্রান্তে তেহরান-ওয়াশিংটন

মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশে আছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি ও সামরিক স্থাপনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

সম্পর্কিত

মধ্যপ্রাচ্যগামী ফ্লাইট স্থগিতে বিমানবন্দরে হাজারো যাত্রীর ভোগান্তি

মধ্যপ্রাচ্যগামী ফ্লাইট স্থগিতে বিমানবন্দরে হাজারো যাত্রীর ভোগান্তি

চট্টগ্রাম থেকেও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল

চট্টগ্রাম থেকেও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরলেন আরও ২৯ বাংলাদেশি

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরলেন আরও ২৯ বাংলাদেশি

অনেক আশা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে মানুষ: তারেক রহমান

অনেক আশা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে মানুষ: তারেক রহমান