সংস্কৃতি উপদেষ্টা ফারুকীর সঙ্গে ইইউর রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার।
সচিবালয়ে আজ বুধবার বিকেলে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান তুহিন।
মাহবুবুর রহমান জানান, সাক্ষাৎকালে তাঁরা বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে, প্রত্নতত্ত্ব, চলচ্চিত্র, সংগীত, জাদুঘর ও নাট্যকলা বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করা হয়।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশে নতুন সাংস্কৃতিক জগৎ উন্মোচনও তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে।
অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশের আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের নতুন দিক উন্মোচনের পাশাপাশি এর রূপায়ণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে দুপক্ষের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে জানান মাহবুবুর রহমান।
