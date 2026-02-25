Ajker Patrika
জাতীয়

দুই প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করে দিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দুই প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করে দিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি
হাবিবুর রশিদ ও মো. রাজিব আহসান। ছবি: সংগৃহীত

একই সঙ্গে তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা দুজন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে দপ্তর ভাগ করে দিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। দুই প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে কীভাবে দপ্তর বণ্টন করতে চান, সে বিষয়টিও চিঠিতে জানিয়েছেন তিনি।

আজ বুধবার সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রশাসন শাখা এক অফিস আদেশে বলেছে, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসানকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সেতু বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী দুই প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর বণ্টনের আদেশ জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অনুরোধ করা হয়েছে।

রুলস অব বিজনেজ অনুযায়ী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে দপ্তর বণ্টনের এখতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তারেক রহমান ২৫ জন মন্ত্রী ও ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন।

ওই দিন শেখ রবিউল আলমকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি হাবিবুর রশিদ ও রাজিব আহসানকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বিষয়:

সচিবসরকারমন্ত্রীমন্ত্রণালয়মন্ত্রিপরিষদপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আ.লীগ নেতাদের জামিন হলেই গ্রেপ্তারের নির্দেশ, রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজির চিঠি

গভর্নর আহসান মনসুর বেরিয়ে যাওয়ার পর বের করে দেওয়া হলো তাঁর উপদেষ্টাকেও

নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের পরিচয় ও যোগ্যতা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ায় এজলাসে বিশৃঙ্খলা, বিএনপিপন্থী আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

আমি আর বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না: গভর্নর আহসান মনসুর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

সম্পর্কিত

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারির স্মৃতিকে অম্লান করতে সরকার কাজ করবে: প্রধানমন্ত্রী

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারির স্মৃতিকে অম্লান করতে সরকার কাজ করবে: প্রধানমন্ত্রী

এজলাসে ভাঙচুর: বরিশালের ৯ আইনজীবীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল

এজলাসে ভাঙচুর: বরিশালের ৯ আইনজীবীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল

প্রথম বিদেশ সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গেলেন সৌদি আরব

প্রথম বিদেশ সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গেলেন সৌদি আরব

দুই প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করে দিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি

দুই প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করে দিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি