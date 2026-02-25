দুই প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করে দিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি

একই সঙ্গে তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা দুজন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে দপ্তর ভাগ করে দিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। দুই প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে কীভাবে দপ্তর বণ্টন করতে চান, সে বিষয়টিও চিঠিতে জানিয়েছেন তিনি।
আজ বুধবার সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রশাসন শাখা এক অফিস আদেশে বলেছে, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসানকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সেতু বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।
মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী দুই প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর বণ্টনের আদেশ জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অনুরোধ করা হয়েছে।
রুলস অব বিজনেজ অনুযায়ী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে দপ্তর বণ্টনের এখতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তারেক রহমান ২৫ জন মন্ত্রী ও ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন।
ওই দিন শেখ রবিউল আলমকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি হাবিবুর রশিদ ও রাজিব আহসানকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়।
পিলখানার ঘটনাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্মরণ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, পিলখানার ঘটনাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্মরণ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা না দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম...৩৫ মিনিট আগে
বরিশালের চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এজলাসে ভাঙচুর এবং বিচারকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের ঘটনায় ৯ আইনজীবীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করা হয়েছে। আজ বুধবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে এই রুল জারি করেন১ ঘণ্টা আগে
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান আজ সৌদি আরবের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। তিনি জেদ্দায় অনুষ্ঠেয় দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের পরিস্থিতি নিয়ে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন।২ ঘণ্টা আগে
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের আদলে একটি ভুয়া ওয়েবসাইট খোলার অপচেষ্টা করেছে একটি চক্র। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, mswbd.org নামে একটি ওয়েবসাইট তাদের নজরে এসেছে, যা মূল ওয়েবসাইটের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে এবং এতে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।৩ ঘণ্টা আগে