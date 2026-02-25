Ajker Patrika
জাতীয়

এলএনজি টার্মিনাল মেরামত, গ্যাসের স্বল্প চাপ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এলএনজি টার্মিনাল মেরামত, গ্যাসের স্বল্প চাপ
ছবি: সংগৃহীত

মহেশখালীতে অবস্থিত ভাসমান এলএনজি টার্মিনালে (এফএসআরইউ)- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান থাকায় আজ বুধবার দুপুরে সারাদেশে গ্যাস সরবরাহ আংশিকভাবে কমে গেছে।

আজ সকাল ১১টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত টার্মিনালটি থেকে গ্যাস সরবরাহ হ্রাস পাবে বলে পেট্রোবাংলা থেকে জানান হয়।

পেট্রোবাংলা জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মেরামত কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে। সাময়িক এই অসুবিধার জন্য সংস্থাটি জনসাধারণের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

বিষয়:

এলএনজিপেট্রোবাংলামহেশখালীগ্যাসগ্যাস বিস্ফোরণ
এলাকার খবর
আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

আমি আর বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না: গভর্নর আহসান মনসুর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত চাইলেন মির্জা ফখরুল

সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হলো সাবেক এমপি মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদের জানাজা

বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করছে ইসি

বিটিভিকে জনগণের প্রচারমাধ্যমে রূপান্তর করতে চাই: তথ্যমন্ত্রী

