ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতিতে প্রশাসক নিয়োগ, ১২০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বাইশিমাস)-এর বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় সংগঠনটিতে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

গতকাল মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশে জানানো হয়, বাইশিমাসের বর্তমান কমিটির মেয়াদ গত ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। একই সঙ্গে সমবায় ও বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর সংশ্লিষ্ট ধারার আলোকে সংগঠনটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আদেশ অনুযায়ী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনকে বাইসিমাসের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে ১২০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করে নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরিত এ আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে বলে জানানো হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রীইঞ্জিনিয়ারিংমন্ত্রণালয়বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীবাণিজ্যবাণিজ্য মন্ত্রণালয়
