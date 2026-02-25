জুলাই সনদ বাতিল চেয়ে রিটের শুনানি ১ মার্চ

জুলাই জাতীয় সনদ বাতিলের নির্দেশনা চেয়ে করা রিটের শুনানির জন্য ১ মার্চ দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট। আজ বুধবার বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী ও বিচারাপতি মো. জিয়াউল হকের এ দিন ধার্য করেন।
গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ রিটটি দায়ের করেন। আজ বুধবার রিটটি শুনানির জন্য কার্যতালিকার ১৪৫ নম্বর ক্রমিকে ছিল। তবে কার্যতালিকা অনুযায়ী শুনানির জন্য ডাকা হলেও উপস্থিত ছিলেন না রিটকারী আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ। পরে রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল দেলোয়ার হোসেন খান সময় আবেদন করেন। পরে আদালত আগামী রোববার দিন ধার্য করেন।
রিটে জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ কেন অসাংবিধানিক, অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না— এই মর্মে রুল চাওয়া হয়।
রিটে বলা হয়, অর্র্ন্তবতী সরকার কর্তৃক জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত গণভোট নির্বাচন অসাংবিধানিক ও অবৈধ। জুলাই জাতীয় সনদের অধীনে গণভোট আয়োজন সংবিধানের ৬৫, ১২৩ (৩) (৪) এবং ৩১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি এবং আরপিওর ১১ অনুচ্ছেদ বিরোধী।
ফিতরার নিসাব জাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ। অর্থাৎ কারো কাছে সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে ৫২ ভরি রুপা অথবা তার সমমূল্যের নগদ অর্থ কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত সম্পদ ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় বিদ্যমান থাকলে তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব হবে।৪ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের নিয়োগ বাতিলের পর প্রসিকিউশন টিমের অভ্যন্তরীণ বিরোধ সামনে এসেছে। গত সোমবার বিএনপির নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার তাজুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করার পরই এই বিষয়গুলো জনসমক্ষে আসতে শুরু করেছে।৩১ মিনিট আগে
মেলায় সার্বক্ষণিক নজরদারিতে ৩০০টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, সাদা পোশাকের বিশেষ পুলিশের টিম মোতায়েন থাকবে পুরো এলাকাজুড়ে। নারী ও শিশুদের জন্য নেওয়া হয়েছে আলাদা নিরাপত্তা ব্যবস্থা।৪৪ মিনিট আগে
দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের নবনিযুক্ত মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে দায়িত্ব নেন তিনি। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) মো. আলী হোসেন ফকিরকে আইজিপি পদে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।২ ঘণ্টা আগে