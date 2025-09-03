Ajker Patrika
> জাতীয়

আগস্টে ৪৯৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ৫০২

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গত আগস্ট মাসে দেশে ৪৯৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫০২ জন নিহত এবং ১ হাজার ২৩২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে শুধু মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৭৬ জন এবং আহত হয়েছেন ১৪৪ জন। মোট দুর্ঘটনার এক-তৃতীয়াংশই মোটরসাইকেল সংশ্লিষ্ট।

আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।

সংগঠনটির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আগস্টে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। এ বিভাগে ১৩২টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১২৮ জন এবং আহত ৩৩৩ জন। সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা হয়েছে বরিশাল বিভাগে—১৫টি দুর্ঘটনায় নিহত ১৪ জন ও আহত ২২ জন।

দুর্ঘটনায় শনাক্ত হওয়া ৭৮৯টি যানবাহনের মধ্যে ২৬ দশমিক ১০ শতাংশ মোটরসাইকেল, ২৪ দশমিক ৭১ শতাংশ ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান, ১৫ দশমিক ০৮ শতাংশ বাস, ১৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ ইজিবাইক-রিকশা, ৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ সিএনজি অটোরিকশা, ৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ নছিমন-করিমন প্রভৃতি এবং ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ প্রাইভেটকার-জিপ-মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল।

দুর্ঘটনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪৪ দশমিক ০৬ শতাংশ গাড়ি চাপা, ৩০ দশমিক ৩৮ শতাংশ মুখোমুখি সংঘর্ষ, ১৯ দশমিক ১৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ হারানো, ৩ দশমিক ৮২ শতাংশ অন্যান্য, শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ ওড়না চাকায় পেঁচানো এবং ১ দশমিক ২০ শতাংশ ট্রেন-যানবাহন সংঘর্ষ থেকে দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এছাড়া দুর্ঘটনার ৪৫ দশমিক ০৭ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে, ২৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে, ২০ দশমিক ৩২ শতাংশ ফিডার রোডে, আর ৫ দশমিক ০৩ শতাংশ ঢাকা মহানগরে সংঘটিত হয়েছে।

সংগঠনটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বর্ষায় সড়কে গর্ত সৃষ্টি, মহাসড়কে অবাধে মোটরসাইকেল, ইজিবাইক ও নসিমন-করিমনের চলাচল, রোড সাইন ও আলোর অভাব, মিডিয়ান না থাকা ও অন্ধ বাঁক, মহাসড়ক ও যানবাহনের ত্রুটি, উল্টোপথে গাড়ি চলাচল, চাঁদাবাজি, অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন এবং বেপরোয়া ও বিশ্রামহীনভাবে গাড়ি চালানো দুর্ঘটনাগুলোর প্রধান কারণ।

সংগঠনটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কিছু দাবি জানিয়েছে—উন্নত বিশ্বের আদলে আধুনিক সড়ক পরিবহন আইন বাস্তবায়ন, মানসম্মত সড়ক নির্মাণ ও নিয়মিত রোড সেইফটি অডিট করা প্রয়োজন। পুরোনো ও দীর্ঘদিন ধরে ফিটনেসবিহীন যানবাহন পর্যায়ক্রমে অপসারণের উদ্যোগ নিতে হবে।

এছাড়া ড্রাইভিং প্রশিক্ষণার্থীদের ওপর চাপানো ভ্যাট ও আয়কর মওকুফ এবং মোটরসাইকেল ও ইজিবাইক আমদানি ও নিবন্ধন নিয়ন্ত্রণ করার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়:

দুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাআহতমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

চার্টার্ড ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আসছে আরও একদল বাংলাদেশি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন-সাজেশন মতিউরের কাছে মিলত ২০০ টাকায়

সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন-সাজেশন মতিউরের কাছে মিলত ২০০ টাকায়

আগস্টে ৪৯৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ৫০২

আগস্টে ৪৯৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ৫০২

দ্বিতীয়বার আগা খান অ্যাওয়ার্ড পাওয়া স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

দ্বিতীয়বার আগা খান অ্যাওয়ার্ড পাওয়া স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়