আগস্টে ৪৯৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ৫০২

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গত আগস্ট মাসে দেশে ৪৯৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫০২ জন নিহত এবং ১ হাজার ২৩২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে শুধু মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৭৬ জন এবং আহত হয়েছেন ১৪৪ জন। মোট দুর্ঘটনার এক-তৃতীয়াংশই মোটরসাইকেল সংশ্লিষ্ট।
আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।
সংগঠনটির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, আগস্টে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। এ বিভাগে ১৩২টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১২৮ জন এবং আহত ৩৩৩ জন। সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা হয়েছে বরিশাল বিভাগে—১৫টি দুর্ঘটনায় নিহত ১৪ জন ও আহত ২২ জন।
দুর্ঘটনায় শনাক্ত হওয়া ৭৮৯টি যানবাহনের মধ্যে ২৬ দশমিক ১০ শতাংশ মোটরসাইকেল, ২৪ দশমিক ৭১ শতাংশ ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান, ১৫ দশমিক ০৮ শতাংশ বাস, ১৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ ইজিবাইক-রিকশা, ৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ সিএনজি অটোরিকশা, ৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ নছিমন-করিমন প্রভৃতি এবং ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ প্রাইভেটকার-জিপ-মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল।
দুর্ঘটনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪৪ দশমিক ০৬ শতাংশ গাড়ি চাপা, ৩০ দশমিক ৩৮ শতাংশ মুখোমুখি সংঘর্ষ, ১৯ দশমিক ১৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ হারানো, ৩ দশমিক ৮২ শতাংশ অন্যান্য, শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ ওড়না চাকায় পেঁচানো এবং ১ দশমিক ২০ শতাংশ ট্রেন-যানবাহন সংঘর্ষ থেকে দুর্ঘটনা ঘটেছে।
এছাড়া দুর্ঘটনার ৪৫ দশমিক ০৭ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে, ২৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে, ২০ দশমিক ৩২ শতাংশ ফিডার রোডে, আর ৫ দশমিক ০৩ শতাংশ ঢাকা মহানগরে সংঘটিত হয়েছে।
সংগঠনটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বর্ষায় সড়কে গর্ত সৃষ্টি, মহাসড়কে অবাধে মোটরসাইকেল, ইজিবাইক ও নসিমন-করিমনের চলাচল, রোড সাইন ও আলোর অভাব, মিডিয়ান না থাকা ও অন্ধ বাঁক, মহাসড়ক ও যানবাহনের ত্রুটি, উল্টোপথে গাড়ি চলাচল, চাঁদাবাজি, অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন এবং বেপরোয়া ও বিশ্রামহীনভাবে গাড়ি চালানো দুর্ঘটনাগুলোর প্রধান কারণ।
সংগঠনটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কিছু দাবি জানিয়েছে—উন্নত বিশ্বের আদলে আধুনিক সড়ক পরিবহন আইন বাস্তবায়ন, মানসম্মত সড়ক নির্মাণ ও নিয়মিত রোড সেইফটি অডিট করা প্রয়োজন। পুরোনো ও দীর্ঘদিন ধরে ফিটনেসবিহীন যানবাহন পর্যায়ক্রমে অপসারণের উদ্যোগ নিতে হবে।
এছাড়া ড্রাইভিং প্রশিক্ষণার্থীদের ওপর চাপানো ভ্যাট ও আয়কর মওকুফ এবং মোটরসাইকেল ও ইজিবাইক আমদানি ও নিবন্ধন নিয়ন্ত্রণ করার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
গত আগস্ট মাসে দেশে ৪৯৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫০২ জন নিহত এবং ১ হাজার ২৩২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে শুধু মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৭৬ জন এবং আহত হয়েছেন ১৪৪ জন। মোট দুর্ঘটনার এক-তৃতীয়াংশই মোটরসাইকেল সংশ্লিষ্ট।
আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।
সংগঠনটির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, আগস্টে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। এ বিভাগে ১৩২টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১২৮ জন এবং আহত ৩৩৩ জন। সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা হয়েছে বরিশাল বিভাগে—১৫টি দুর্ঘটনায় নিহত ১৪ জন ও আহত ২২ জন।
দুর্ঘটনায় শনাক্ত হওয়া ৭৮৯টি যানবাহনের মধ্যে ২৬ দশমিক ১০ শতাংশ মোটরসাইকেল, ২৪ দশমিক ৭১ শতাংশ ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান, ১৫ দশমিক ০৮ শতাংশ বাস, ১৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ ইজিবাইক-রিকশা, ৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ সিএনজি অটোরিকশা, ৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ নছিমন-করিমন প্রভৃতি এবং ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ প্রাইভেটকার-জিপ-মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল।
দুর্ঘটনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪৪ দশমিক ০৬ শতাংশ গাড়ি চাপা, ৩০ দশমিক ৩৮ শতাংশ মুখোমুখি সংঘর্ষ, ১৯ দশমিক ১৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ হারানো, ৩ দশমিক ৮২ শতাংশ অন্যান্য, শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ ওড়না চাকায় পেঁচানো এবং ১ দশমিক ২০ শতাংশ ট্রেন-যানবাহন সংঘর্ষ থেকে দুর্ঘটনা ঘটেছে।
এছাড়া দুর্ঘটনার ৪৫ দশমিক ০৭ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে, ২৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে, ২০ দশমিক ৩২ শতাংশ ফিডার রোডে, আর ৫ দশমিক ০৩ শতাংশ ঢাকা মহানগরে সংঘটিত হয়েছে।
সংগঠনটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বর্ষায় সড়কে গর্ত সৃষ্টি, মহাসড়কে অবাধে মোটরসাইকেল, ইজিবাইক ও নসিমন-করিমনের চলাচল, রোড সাইন ও আলোর অভাব, মিডিয়ান না থাকা ও অন্ধ বাঁক, মহাসড়ক ও যানবাহনের ত্রুটি, উল্টোপথে গাড়ি চলাচল, চাঁদাবাজি, অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন এবং বেপরোয়া ও বিশ্রামহীনভাবে গাড়ি চালানো দুর্ঘটনাগুলোর প্রধান কারণ।
সংগঠনটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কিছু দাবি জানিয়েছে—উন্নত বিশ্বের আদলে আধুনিক সড়ক পরিবহন আইন বাস্তবায়ন, মানসম্মত সড়ক নির্মাণ ও নিয়মিত রোড সেইফটি অডিট করা প্রয়োজন। পুরোনো ও দীর্ঘদিন ধরে ফিটনেসবিহীন যানবাহন পর্যায়ক্রমে অপসারণের উদ্যোগ নিতে হবে।
এছাড়া ড্রাইভিং প্রশিক্ষণার্থীদের ওপর চাপানো ভ্যাট ও আয়কর মওকুফ এবং মোটরসাইকেল ও ইজিবাইক আমদানি ও নিবন্ধন নিয়ন্ত্রণ করার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) নন-ক্যাডার চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সাজেশন বিক্রির অভিযোগে মতিউর রহমান (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। পুলিশ জানায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রশ্ন ফাঁস ও সাজেশন বিক্রি চক্রের মূল হোতা মতিউর।১ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয়বারের মতো আগা খান আর্কিটেকচার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করায় স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।৫ ঘণ্টা আগে
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং মাঠ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে আজ বুধবার এক বিশেষ বৈঠকে বসছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বেলা ২টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে সব বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ কমিশনার, পুলিশের উপমহাপরিদর্শক...৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত হিসেবে পেশাদার কূটনীতিক ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে মনোনীত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস এ মনোনয়নের বিষয়ে শুনানির জন্য গতকাল মঙ্গলবার দেশটির সিনেটে পাঠিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে