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ফ্যাসিবাদী সরকারের লুটপাটে বিধ্বস্ত জ্বালানি খাত পুনর্গঠনে সময় প্রয়োজন: প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ২০: ৪৬
ফ্যাসিবাদী সরকারের লুটপাটে বিধ্বস্ত জ্বালানি খাত পুনর্গঠনে সময় প্রয়োজন: প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ফাইল ছবি

দেশের বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকটের জন্য পূর্ববর্তী সরকারের দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও লুটপাটকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বিধ্বস্ত জ্বালানি খাত পুনর্গঠনে সময় প্রয়োজন। তিনি বলেন, জনগণের বর্তমান ভোগান্তির বিষয়টি সরকার উপলব্ধি করছে এবং সংকট কাটিয়ে উঠতে কাজ করে যাচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে জুলাই আন্দোলন নিয়ে ‘গণতন্ত্র আদায়ে ১৭ বছরের অনির্বার সংগ্রাম ও রক্তঝরা জুলাই জাগরণ’ শীর্ষক এক আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। জুলাই আন্দোলনের দুই বছর পূর্তিতে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে এই আলোচনার আয়োজন করে বিএনপি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিদ্যুৎ, গ্যাস নিয়ে জনগণ সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ফ্যাসিবাদী সরকার এই জ্বালানি খাতকে তাদের পকেট ভারী করার খাত হিসেবে বিবেচনা করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এত বছরে লুটপাট করে যে সেক্টরকে বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়েছে, সেই সেক্টরকে পুনর্গঠন করতে হলে তো সময়ের প্রয়োজন।’

অজুহাত দিয়ে দায়িত্ব এড়াতে চাই না—বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীঅজুহাত দিয়ে দায়িত্ব এড়াতে চাই না—বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

বিষয়:

অনিয়মবিদ্যুৎসরকারলুটপাটভোগান্তিসংকটতারেক রহমানগ্যাসপ্রধানমন্ত্রী
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