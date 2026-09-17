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জাতীয় অর্কেস্ট্রা গঠনে খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় অর্কেস্ট্রা গঠনে খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনা
ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক মানের জাতীয় অর্কেস্ট্রা গঠনের লক্ষ্যে খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনা সভা করেছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ সভা হয়।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গণে আন্তর্জাতিক মানের অর্কেস্ট্রার বিকাশ, পেশাদার অর্কেস্ট্রা শিল্পী তৈরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘জাতীয় অর্কেস্ট্রা সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা’ নিয়ে সভাটি হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬ নম্বর ভবনে ১০১৭ নম্বর কক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য নিতাই রায় চৌধুরী। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন—সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মিজ ইয়াসমিন বেগম।

সভায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্কেস্ট্রা দলের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সভায় জাতীয় অর্কেস্ট্রার সাংগঠনিক কাঠামো, শিল্পী নির্বাচন, প্রশিক্ষণব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে দক্ষতা উন্নয়ন, পরিবেশনা নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত অংশগ্রহণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা খসড়া নীতিমালার বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক মতামত ও সুপারিশ দেন।

সভাপতির বক্তব্যে নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, দেশের সংগীত ঐতিহ্যকে বিশ্বপরিসরে মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপনের জন্য একটি সুসংগঠিত ও পেশাদার জাতীয় অর্কেস্ট্রা গড়ে তোলা সময়ের দাবি।

সংশ্লিষ্ট সব বাহিনী ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে যুগোপযোগী, কার্যকর ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নীতিমালা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বিষয়:

আন্তর্জাতিকসংস্কৃতি মন্ত্রণালয়শিল্পীসংস্কৃতিজ্বালানি মন্ত্রণালয়
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