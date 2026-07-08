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জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আইরিন খান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আইরিন খান
আইরিন খান। ছবি: সংগৃহীত

মানবাধিকারকর্মী আইরিন খানকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় তাঁকে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে আজ বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে আইরিন খান প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা বেতন ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আইরিন খান জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

বিষয়:

সরকারমানবাধিকারজাতিসংঘমন্ত্রিপরিষদরাষ্ট্রদূত
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