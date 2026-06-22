Ajker Patrika
জাতীয়

ঢাকা-রোম রুটে বিমানের ফ্লাইট বাড়ানোর ওপর জোর

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ঢাকা-রোম রুটে বিমানের ফ্লাইট বাড়ানোর ওপর জোর
সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রোর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম। ছবি: সংগৃহীত

দেশের প্রবাসীদের যাতায়াত সহজ করতে ঢাকা-রোম রুটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম। একই সঙ্গে বিমানবন্দর সম্প্রসারণ ও বিমান খাতের উন্নয়নে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়েও ইতালির সঙ্গে সহযোগিতা জোরদারের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি।

সোমবার (২২ জুন) বাংলাদেশ সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রোর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় ইতালির রাষ্ট্রদূত দেশটির অর্থনীতিতে প্রায় আড়াই লাখ বাংলাদেশি কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আলোচনায় মন্ত্রী প্রবাসী বাংলাদেশিদের সুবিধার্থে ঢাকা-রোম রুটে ফ্লাইটের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। জবাবে রাষ্ট্রদূত বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

বৈঠকে ইতালীয় প্রতিষ্ঠান ‘দ্য এজ কোম্পানি’ বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোর জন্য আধুনিক বার্ড কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বিসিএমএস) স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে। পাশাপাশি বাংলাদেশি কারিগরি জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নে ‘ফ্লাইঅন অ্যারো’ কোম্পানির মাধ্যমে একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার বিষয়েও আলোচনা হয়।

এ সময় আফরোজা খানম বলেন, দেশের বিমান পরিবহন খাতের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ইতালির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী। তিনি বিমানবন্দর অবকাঠামো সম্প্রসারণে পিপিপি ভিত্তিক বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

এর আগে মন্ত্রী সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এসএটিএস-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। বৈঠকে তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মন্ত্রী এ বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রস্তাব জমা দেওয়ার আহ্বান জানান এবং তা বিবেচনার আশ্বাস দেন।

বিষয়:

প্রবাসীবিমানবন্দরবিমানইতালিরোম
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