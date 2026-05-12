শপিং মল খোলা রাত ১০টা পর্যন্ত

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে সারা দেশে দোকানপাট ও শপিং মল বন্ধের সময় সন্ধ্যা ৭টা থেকে বাড়িয়ে রাত ১০টা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১২ মে) থেকে নতুন এই নির্দেশনা কার্যকরের কথা জানিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
আজ রাতে বিদ্যুৎ বিভাগের এক চিঠিতে বলা হয়, পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে জনসাধারণের সুবিধার্থে ১২ মে (মঙ্গলবার) থেকে শপিং মল, মার্কেট ও দোকানগুলো সন্ধ্যা ৭টার পরিবর্তে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি সব বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশনা জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
ইরান যুদ্ধ শুরুর পর জ্বালানি সংকট ও বিদ্যুৎ-বিভ্রাট কমাতে গত এপ্রিলের শুরুতে সরকার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে দোকানপাট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। পরে ব্যবসায়ীদের অনুরোধে তা সন্ধ্যা ৭টায় উন্নীত করা হয়। তবে ঢাকাসহ দেশের অধিকাংশ স্থানেই এই নির্দেশ অমান্য হতে দেখা গেছে।
