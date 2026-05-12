ট্রেনে নারীদের জন্য কামরা বরাদ্দের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে আইনের বিধান অনুযায়ী যাত্রীবাহী ট্রেনে নারী যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট কামরা বরাদ্দ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই সংক্রান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

১৮৯০ সালের রেলওয়ে আইনের ৬৪ ধারায় প্রতিটি ট্রেনে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কামরা থাকার কথা বলা হয়েছে। আইনে ৫০ মাইলের বেশি ভ্রমণকারী ট্রেনের ওই কামরার সঙ্গে একটি শৌচাগার সংযুক্ত থাকবে বলা আছে। এছাড়া ১১৯ ধারায় বলা আছে, ওই কামরায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে জরিমানা আরোপ করার কথা। ওই দুই ধারার বাস্তবায়নে নিষ্ক্রিয়তা চ্যালেঞ্জ করে ২০২১ সালে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মমতাজ পারভীন। প্রাথমিক শুনানির পর ওই বছরের ১০ মার্চ হাইকোর্ট রুল জারি করেন।

ওই রিটের ধারাবাহিকতায় পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে প্রতিটি যাত্রীবাহী ট্রেনে নারীদের জন্য কামরা বরাদ্দ চেয়ে সম্পূরক আবেদনটি করেন রিটকারী। আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী আজমল হোসেন খোকন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ শফিকুর রহমান।

