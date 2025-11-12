Ajker Patrika
জাতীয়

বিশেষজ্ঞ মত /সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না

রাশেদা কে চৌধূরী
রাশেদা কে চৌধূরী। ফাইল ছবি
রাশেদা কে চৌধূরী। ফাইল ছবি

দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত। দীর্ঘ এক শাসনের অবসানের পর মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো দেশের রাজনীতি ও সমাজে যুক্তি, সহনশীলতা ও ‘গুড সেন্স’ ফিরে আসবে।

কিন্তু সেই আশার বিপরীতে এখন গোটা দেশে ‘ঘোলাটে’ পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে সন্ত্রাসী ও অপরাধীরা। প্রতিনিয়ত অবনতি হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির। এসব অপতৎপরতা রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। আর এ পরিস্থিতি কেউ কেউ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাঙ্গনগুলোয় উদ্বেগজনকভাবে অস্থিরতা বিরাজ করছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নানা ধরনের উল্টাপাল্টা গোষ্ঠীর উদয় হয়েছে। এগুলো চিহ্নিত করা বা নিরসনের দায়িত্ব তো নাগরিকের না, রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের উচিত এসব বিষয়ে দৃঢ়ভাবে দায়িত্ব নেওয়া; কারণ, অরাজকতার ভার জনগণের নয়, সরকারকেই বহন করতে হবে। তবে এ দায় শুধু সরকারের ওপর চাপিয়ে দিলেও হবে না। আমরা নাগরিকেরাও এই অবস্থার জন্য কমবেশি দায়ী। কখনো সচেতনভাবে, কখনো অবচেতনে আমরা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থেকেছি।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটেও রাজনীতির মাঠে সমঝোতার দেখা মিলছে না। রাজনৈতিক দলগুলোকেও ভাবতে হবে, জনগণের প্রত্যাশা কী? জনগণ শান্তি চায়, স্থিতিশীলতা চায়। তাই দলগুলোকে কমপক্ষে একটি ন্যূনতম ঐক্যের জায়গায় আসতে হবে। মতবিরোধ থাকবে, এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না।

আজকের এই অস্থিরতার ফলে বিনিয়োগ কমছে, কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে। রাজনৈতিক নেতাদের উচিত জনগণের স্বার্থকে কেন্দ্র করে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়া।

লেখক: সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

বিষয়:

বিনিয়োগছাপা সংস্করণবাংলাদেশের রাজনীতিরাজনৈতিক দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ঐক্যে ফাটল ধরায় নৈরাজ্য

ঐক্যে ফাটল ধরায় নৈরাজ্য

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

সংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকট

সংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকট

জামিনে বেরিয়ে খুনোখুনিতে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

জামিনে বেরিয়ে খুনোখুনিতে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

জাতীয়

ঐক্যে ফাটল ধরায় নৈরাজ্য

  • গত কয়েক দিনে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ।
  • ঢাকা, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জসহ কয়েকটি স্থানে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ।
  • নির্বাচন সামনে রেখে বড় ধরনের নাশকতার আশঙ্কা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর।
রেজা করিম ও তানিম আহমেদ, ঢাকা 
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ০২: ৪১
গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস পুড়িয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। ছবি: সংগৃহীত
গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস পুড়িয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাতে এখন ফাটল ধরেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট প্রশ্নে বিপরীত মেরুতে চলে গেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে সমমনা দলগুলোও। এমন বিভক্তির সুযোগ নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে জুলাইয়ের পরাজিত শক্তি। দেশের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে নৈরাজ্য। যানবাহনে একের পর এক আগুন দেওয়া হচ্ছে। ধর্মীয় উপাসনালয়, রাজনৈতিক দলের কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে ককটেল।

সরকারঘোষিত সময় অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক দলগুলো এখন নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। পাশাপাশি জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোট নিয়ে নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মাঠে কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা আট দল। এমন একসময়ে রাজধানীসহ দেশজুড়ে নৈরাজ্য ও অস্থিরতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতাকেই দায়ী করছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, জুলাই অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, নানা কারণে সে ঐক্যে ফাটল ধরেছে। জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোট প্রশ্নে মতভিন্নতায় দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েনের সুযোগ নিচ্ছে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে আসতে পারছে না। দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ায় তাদের মধ্যে বিভাজনটা সৃষ্টি হয়েছে এবং মতভেদ বেড়েছে। সময়ের সঙ্গে যা সংকটে পরিণত হয়েছে। এর দায় তাদের নিতে হবে।

আগামীকাল ১৩ নভেম্বর শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা করবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এদিনকে ঘিরে ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। দলটির বিদেশে অবস্থানকারী নেতারা একের পর এক হুমকি দিয়ে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন। গত কয়েক দিনে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহসহ কয়েকটি স্থানে যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ গতকালও রাজধানীর সূত্রাপুরে একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

সংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকটসংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকট

গত সপ্তাহে চট্টগ্রামে নির্বাচনী গণসংযোগকালে গুলিবিদ্ধ হন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ। একই সময়ে সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান চট্টগ্রামের অন্যতম শীর্ষ সন্ত্রাসী সরোয়ার হোসেন বাবলা। গত সোমবার দিনদুপুরে রাজধানীতে গুলি করে মারা হয় শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাইফ মামুনকে। এ দুই ঘটনা দীর্ঘদিন পর আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীদের তৎপরতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। এ অবস্থায় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামীতে আরও বড় ধরনের নাশকতার আশঙ্কা করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এসব ঘটনায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে জনমনে, প্রশাসনে দেখা দিয়েছে গভীর উদ্বেগ।

এমন অবস্থার জন্য দলগুলোর ব্যর্থতার পাশাপাশি সরকারের ভূমিকাকেও দায়ী করেছেন অনেক বিশ্লেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের চেয়ারম্যান শারমীন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন শক্তি এখানে কাজ করছে। যারা নির্বাচনকে সঠিক সময়ে হতে দিতে চায় না বা সুষ্ঠু নির্বাচনে যাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনায় অসুবিধা হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো আছে।

সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে নাসমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না

বিরাজমান পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনের কারণ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও। রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছে না দেশের প্রধান দুই দল বিএনপি ও জামায়াত। দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন। গতকাল মঙ্গলবার গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এটার সঙ্গে বর্তমানে সৃষ্ট যে অসন্তোষ বা অশান্তি, তার কোনো সম্পর্ক নেই বলে আমরা মনে করি।’ তিনি বলেন, ‘এখানে নির্বাচনকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, নানাভাবে দেশে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তারাই এ বিশৃঙ্খলা করছে।’

চলমান নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য অবশ্য সরাসরি সরকারের ব্যর্থতাকেই দায়ী করছে জামায়াতে ইসলামী। জানতে চাইলে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘এটা তো রাজনৈতিক দল বা নেতাদের ব্যর্থতা নয়। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের, তাদের এত বাহিনী কী করে, গোয়েন্দা বাহিনী কী করে? তাদের কাজ তো এগুলো দমন করা। এ ব্যর্থতা হলো সরকারের, সরকারের প্রশাসনের।’

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্রবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সরকার ও রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতাকে সমানভাবে দায়ী করছে জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি)। বিভিন্ন ইস্যুতে দলগুলোর অনৈক্যে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ করে দিচ্ছে বলে মনে করেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন। একই সঙ্গে সরকারের ভূমিকাকেও দায়ী করে তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ ও আগুন জ্বালিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তি পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে এবং জনমনে ভীতি ছড়াচ্ছে। সরকার ও প্রশাসন নির্বিকার বলেই এসব ঘটনা ঘটছে। পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোরও ব্যর্থতা রয়েছে। এ ছাড়া আমরা দেখেছি, বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া অনেক অপরাধীই জামিন পেয়ে গেছে। তারা কারাগার থেকে বের হয়ে এখন দেশকে অস্থিতিশীল এবং পুরোনো বন্দোবস্তে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।’

রাজধানীতে বাসে আগুন, ককটেল বিস্ফোরণের বিষয়ে গতকাল সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এখানে গোয়েন্দাদের কোনো ব্যর্থতা নেই। এগুলো যেন আর না হয়, সে ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এগুলো যারা করছে তারা দুষ্কৃতকারী। এসব দুষ্কৃতকারীকে প্রতিহত করা শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজ নয়, সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।’

বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ। গতকাল মঞ্চের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও গণভোটের সময় প্রশ্নে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টাপাল্টি অবস্থান এবং সরকারের দায়সারা আচরণের ফলে যে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ সুযোগে পরাজিত মাফিয়া গোষ্ঠী অস্থিরতা বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন হুমকির মুখে পড়েছে। এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক।’

বিষয়:

বিএনপিআন্দোলনছাপা সংস্করণরাজনৈতিক দলজুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডজামায়াতে ইসলামীজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না

সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

সংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকট

সংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকট

জামিনে বেরিয়ে খুনোখুনিতে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

জামিনে বেরিয়ে খুনোখুনিতে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

জাতীয়

বিশেষজ্ঞ মত /বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ইফতেখারুজ্জামান
ড. ইফতেখারুজ্জামান। ফাইল ছবি
ড. ইফতেখারুজ্জামান। ফাইল ছবি

সাম্প্রতিক সহিংস কর্মকাণ্ড কেন হচ্ছে, এসবের দায় কার এবং এগুলো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না হিমশৈলের চূড়ামাত্র? এসব প্রশ্নের জবাব বের করা এবং দোষীদের চিহ্নিত করে জবাবদিহি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পাশাপাশি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর দায়িত্ব।

তবে এটুকু অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে এর পেছনে মূলত পতিত কর্তৃত্ববাদী শক্তি, যারা অভূতপূর্ব জুলাই আন্দোলনের ফলে তাদের পরাজয় মেনে নিতে পারছে না। তাদের কোনো অনুশোচনা নেই, যা তাদের কাছে আশা করাও অবাস্তব। বরং তাদের আছে চোরতন্ত্রের ফলে অর্জিত সীমাহীন অর্থ ও পেশিশক্তি, যার ষড়যন্ত্রমূলক ব‍্যবহার করে তারা দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করতে চাইছে।

তাদের রেখে যাওয়া জঞ্জাল অপসারণ করে রাষ্ট্র সংস্কার ও গণতন্ত্রে উত্তরণের অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৬ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য ঐতিহাসিক নির্বাচনের পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশে ও দেশের বাইরে থেকে সমন্বিত কৌশলে অপতৎপরতায় লিপ্ত এই স্বার্থান্বেষী মহল। এটি উপলব্ধি করা যেমন কোনো রকেট বিজ্ঞানের বিষয় নয়, তেমনি শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সরকার ও উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে এদের নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করি। যদি এই সক্ষমতার প্রয়োগ অ্যাডহকভিত্তিক না হয়ে সুচিন্তিত ও বহুমাত্রিক কৌশলনির্ভর হয়।

একই সঙ্গে জুলাই আন্দোলনে বিজয়ী ও বর্তমানে সক্রিয় রাজনৈতিক দলসমূহের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশের মধ্যে চলমান অনৈক্য, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অসহিষ্ণুতা যেন পতিত অপশক্তির জন‍্য অধিকতর সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি না করে, তা মনে রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অপরিহার্য।

লেখক: নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

বিষয়:

সরকারছাপা সংস্করণসহিংসতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না

সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না

ঐক্যে ফাটল ধরায় নৈরাজ্য

ঐক্যে ফাটল ধরায় নৈরাজ্য

সংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকট

সংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকট

জামিনে বেরিয়ে খুনোখুনিতে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

জামিনে বেরিয়ে খুনোখুনিতে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

জাতীয়

বিশেষজ্ঞ মত /সংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকট

ফরহাদ মজহার
ফরহাদ মজহার। ফাইল ছবি
ফরহাদ মজহার। ফাইল ছবি

নৈরাজ্যের মূল সূত্রপাত হয়েছে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট। সেদিন যদি গণ-অভ্যুত্থান নস্যাৎ করার জন্য একটা কনস্টিটিউশনাল কাউন্টার রেভল্যুশন, মানে সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লব না হতো, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসের গুণগত রূপান্তর ঘটত। গণ-অভ্যুত্থানের পরে নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় যদি আমরা যেতাম, তাহলে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে জনগণকে আমরা যুক্ত করে নিতে পারতাম। কিন্তু জনগণকে আমরা বাংলাদেশ নতুনভাবে গঠনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করিনি। বিপরীতে আমরা যুক্ত লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির প্রতিনিধিদের সঙ্গে তথাকথিত ‘জাতীয় ঐকমত্য’ স্থাপনের চেষ্টা করছি।

গণ-অভ্যুত্থান যৌক্তিকভাবে যেখানে পৌঁছানোর কথা, আমরা তাকে সেখানে যেতে দিইনি। না দেওয়ার কারণে বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে আমরা সরকারটা গঠন করেছি। বিদ্যমান সংবিধানে ‘উপদেষ্টা’ বলে কোনো কিছু নেই। ফলে এই সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শুরুতেই। অবৈধ সরকার সমঝোতা করতে বসেছে লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির সঙ্গে। ফলে গলদ তো এই জায়গাতেই। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার জন্য আমরা এখন নির্বাচনের ধুয়া তুলছি, ভুলে যাচ্ছি, আমরা একটি গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতির মধ্যে আছি।

উপদেষ্টা সরকার শেখ হাসিনার সংবিধান রক্ষা করতে শপথ নিয়েছে। তাহলে কী করে আবার বিভিন্ন রকম কমিশন (জাতীয় ঐকমত্য কমিশনসহ ১১টি সংস্কার কমিশন) করে? সংবিধান সংস্কারের কোনো এখতিয়ার তো সরকারের নেই। এই প্রকট স্ববিরোধিতাই হলো এখনকার অস্থিতিশীলতার প্রধান কারণ। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোকে একতরফা দোষারোপ করা যাবে না। প্রধান দোষ কিন্তু সরকারের।

বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করতে হলে বর্তমান সংবিধান অবশ্যই ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। সে ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে বলতে হবে—আমরা সাংবিধানিকভাবে আমাদের সংকট সমাধান করার চেষ্টা করেছি এবং আমরা দেখেছি, ঐকমত্য কমিশনের চেষ্টা এবং প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলো কোনো অর্থপূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ফলে আমাদের সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের চেষ্টাটা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আমরা এখন বর্তমান সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করছি এবং এখন থেকে আমরা আমরা আমাদের পূর্ণ গাঠনিক ক্ষমতা (Constituent) সম্পন্ন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলে ঘোষণা করছি। আগামী নির্বাচনটা হবে গণপরিষদ নির্বাচন এবং গণপরিষদে বাংলাদেশের জন্য নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে।

তাহলে সংকটটা কী আসলে? বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ কায়েম। এটাই তো সংকট? তো গঠনতন্ত্র (Constitution) তৈরি করতে দেবেন না?

বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল নেই। সবই লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। কেন? বলা হয়, নির্বাচন করতে ২০-৩০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ টাকা দিয়ে কি কোনো সাধারণ লোকের পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব? লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির প্রতিনিধি ছাড়া নির্বাচনের কি কারও সামর্থ্য আছে? তাই নির্বাচনের কথা বলা অবান্তর ও অবাস্তব।

লেখক: কবি ও রাষ্ট্রচিন্তক

বিষয়:

অভ্যুত্থাননির্বাচনছাপা সংস্করণবিশেষজ্ঞ মতরাজনৈতিক দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না

সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না

ঐক্যে ফাটল ধরায় নৈরাজ্য

ঐক্যে ফাটল ধরায় নৈরাজ্য

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

জামিনে বেরিয়ে খুনোখুনিতে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

জামিনে বেরিয়ে খুনোখুনিতে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

জাতীয়

জামিনে বেরিয়ে খুনোখুনিতে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

  • শীর্ষ সন্ত্রাসীরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় মরিয়া।
  • কেউ আদালতে হাজিরা দেয়নি, জারি হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।
  • শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কা।
শাহরিয়ার হাসান, ঢাকা 
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের ফটকে তারিক সাইফ মামুনকে গুলিতে হত্যা করা হয়। ইনসেটে তারিক সাইফ মামুন। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের ফটকে তারিক সাইফ মামুনকে গুলিতে হত্যা করা হয়। ইনসেটে তারিক সাইফ মামুন। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

পুরান ঢাকায় প্রকাশ্যে ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ তারিক সাইফ মামুন হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাজধানীর অপরাধ জগতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের দ্বন্দ্ব ও তৎপরতার বিষয়টি আবার সামনে এসেছে। জুলাই জাতীয় সনদ, গণভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতভিন্নতার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা। তাদের অপরাধ সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের চেষ্টা নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ।

পুলিশের সূত্র বলছে, গত বছরের ৫ আগস্টের পর কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী জামিনে কারাগার থেকে বের হওয়ার পর নিজেদের এলাকা দখলে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এ নিয়ে হামলা, খুনোখুনির ঘটনাও ঘটেছিল। এসব ঘটনায় মামলার পর প্রকাশ্য তৎপরতা থেমে গিয়েছিল। কিন্তু গত সোমবার হঠাৎ মামুন হত্যাকাণ্ড শীর্ষ সন্ত্রাসীদের আবার বেপরোয়া হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, মামুন হত্যার নেপথ্যে এলাকা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসীর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের কারণে ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মামুনকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। ওই ঘটনায় প্রাণ হারান আইনজীবী ভুবন চন্দ্র শীল।

আদালত ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাত শীর্ষ সন্ত্রাসীসহ বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী জামিনে কারাগার থেকে মুক্তি পায়। তাদের বেশির ভাগ এক থেকে দেড় যুগ কারাগারে ছিল। কারাগারে থাকাকালেও তারা নিজেদের অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণ করত অনুসারীদের দিয়ে। মুক্তির পর প্রথম দিকে দু-একটি ঘটনায় প্রকাশ্যে এলেও এখন জাতীয় নির্বাচনের আগে তাদের তৎপরতা ঢাকার অপরাধজগৎকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। বাইরে থাকা সন্ত্রাসীদের পাশাপাশি কারাগারে থাকা সন্ত্রাসীদের অনুসারীরাও তৎপর হয়ে উঠেছে।

সূত্র জানায়, গত বছরের ৫ আগস্টের পর জামিনে মুক্তি পাওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীরা আত্মগোপন করেছে। কেউ আদালতে হাজিরা দিতে যায়নি। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলেও পুলিশ তাদের কাউকে খুঁজে পায়নি।

দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, জামিনে বের হওয়া কাউকে নতুন করে অপরাধমূলক কাজে জড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে না। শীর্ষ সন্ত্রাসী, গডফাদার বা যেকোনো পরিচয়েই হোক, অপরাধ করলে তাকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না।

পুরান ঢাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন হত্যায় দুই শুটারসহ ৫ জন গ্রেপ্তারপুরান ঢাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন হত্যায় দুই শুটারসহ ৫ জন গ্রেপ্তার

২০০১ সালের ২৬ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর নাম প্রকাশ করে। এরপর বিভিন্ন সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয় কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসীসহ অনেক সন্ত্রাসী। গত বছরের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে জামিনে বেশ কয়েকজন মুক্তি পায়। তাদের মধ্যে রয়েছে মোহাম্মদপুরের পিচ্চি হেলাল, তেজগাঁওয়ের শেখ মোহাম্মদ আসলাম ওরফে সুইডেন আসলাম, মিরপুরের আব্বাস আলী, রায়েরবাজারের খন্দকার নাঈম আহমেদ ওরফে টিটন, মালিবাগ-মগবাজারের খোরশেদ আলম ওরফে রাসু, হাজারীবাগের সানজিদুল ইসলাম ইমন। তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যাচেষ্টাসহ অনেক মামলা হয়েছিল। কিছু মামলায় সাজা হয়েছে, আবার কিছু মামলায় উচ্চ আদালত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। মামুন মুক্তি পায় ২০২৩ সালে।

ঢাকার অপরাধজগতের সূত্রগুলো বলছে, জামিনে মুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যে কেউ ইতিমধ্যে বিদেশে চলে গেছে, কেউ বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মিরপুরের এক শীর্ষ সন্ত্রাসী কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নেপালে চলে গেছে বলে গুঞ্জন রয়েছে। ইমনও বিদেশে চলে গেছে শোনা যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ পুরোনো রাজনৈতিক পরিচয় কাজে লাগিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টায় আছে। কেউ আবার এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে লোক দিয়ে চাঁদাবাজি করাচ্ছে।

ঢাকার আদালতের একটি সূত্র জানায়, গত বছরের ১৬ আগস্ট জামিনে মুক্তি পায় শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমামুল হাসান হেলাল ওরফে পিচ্চি হেলাল এবং খন্দকার নাঈম আহমেদ ওরফে টিটন। কিন্তু জামিনের পর অন্যদের মতো তারাও আর আদালতে হাজিরা দেয়নি। আদালত তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তারে একাধিকবার অভিযান চালিয়েও পারেনি। তবে ডিএমপির গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) একটি সূত্র বলছে, শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমন ও টিটন দেশের ভেতরই গা ঢাকা দিয়ে আছে। অভিযানের খবর পেয়ে তারা সটকে পড়ছে।

এদিকে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ থাকা পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন ওরফে ফতেহ আলী, শীর্ষ সন্ত্রাসী আবু রাসেল মাসুদ ওরফে মোল্লা মাসুদ।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্র বলছে, গ্রেপ্তারের আগে গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মগবাজারের বিশাল সেন্টারে একটি দোকান দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলবল নিয়ে মহড়া দিয়েছিল সুব্রত বাইন। তিনি বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ডেকে কথাও বলেছিল। এতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল।

প্রায় দুই যুগ পর জামিনে মুক্তির পর পিচ্চি হেলালের বিরুদ্ধে গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর রায়েরবাজারে সাদেক খান আড়তের সামনে দুই যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় ২২ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় মামলা হয়। পুলিশ বলছে, এলাকায় ‘দখল’ নিতে সন্ত্রাসীদের মধ্যে বিরোধে এই জোড়া খুন হয়।

সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলা কমিটির এক বৈঠকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জামিনে মুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গতিবিধি ও কার্যক্রমের ওপর নজর রাখতে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক তৌহিদুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কারাগারে থেকেই বাইরের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করত। জামিনে মুক্ত হওয়ার কারণে তাদের অপরাধের মাত্রা বেড়েছে। তাদের প্রতিহত করতে না পারলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডঅপরাধরাজধানীসন্ত্রাসীঢাকাছাপা সংস্করণরাজনৈতিক দলজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না

সমঝোতা ছাড়া কোনো সমাজে শান্তি আসে না

ঐক্যে ফাটল ধরায় নৈরাজ্য

ঐক্যে ফাটল ধরায় নৈরাজ্য

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

সংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকট

সংবিধান রক্ষা করতে গিয়েই এই সংকট