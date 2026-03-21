রাজধানীর সরকারি শিশু পরিবার পরিদর্শনে সমাজকল্যাণমন্ত্রী

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন আজ শনিবার পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনে রাজধানীর সরকারি শিশু পরিবারগুলো পরিদর্শন করেছেন। আজ দুপুরে মন্ত্রী মিরপুর শিশু পরিবার (বালক), তেজগাঁও শিশু পরিবার (বালিকা) এবং আজিমপুর ছোটমণি নিবাসে যান।
পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বলেন, আমাদের সমাজে পিতৃ-মাতৃহীন পরিত্যক্ত শিশু, দাবিদারহীন উদ্ধারকৃত বিপন্ন শিশু, দাবিদার হীন হাসপাতাল থেকে আসা, শিশুদের গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মাতৃ স্নেহে লালন পালন করা শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য আমাদের যেমন করণীয় আছে তেমনি এ সমাজে অনেক বিত্তবান মানুষ আছে তাদেরও করণীয় আছে।
মন্ত্রী আজিমপুরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন ছোটমণি নিবাস পরিদর্শনকালে সমাজের উচ্চবিত্তদের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান এবং বলেন, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে একসঙ্গে কাজ করলে শিশুদের জন্য বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, ছোট বাচ্চাদের দায়িত্ব নেওয়া, লালন পালন করা খুবই কঠিন। তাদের সেবাযত্নের প্রতি নজর দেওয়ার তাগিদ দেন। নিজের বাড়িতে যে বাচ্চাটি মানুষ হয় এখানেও একই ভাবে তাদের সেবা যত্ন দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।
পরিদর্শনকালে তিনি বাচ্চাদের খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি শিশুদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করেন। তাদের খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা এবং সার্বিক অবস্থার সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা ও খাবারের মান পরীক্ষা করেন।
এ সময় তিনি বলেন, বাচ্চাদের নিউট্রিশন এবং রোগে আক্রান্ত থেকে রক্ষা পেতে বাচ্চাদের খাবার, ওষুধ ঠিকমতো খাওয়াতে হবে, সকল বিছানা কাপড় গরম পানিতে সিদ্ধ করে ধৌত করতে হবে তাহলে বাচ্চাদের রোগ বালাই আক্রান্ত করতে পারবে না। এ ছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম, পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।
এ সময় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আজ শনিবার সকালে এই সাক্ষাৎ হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন জানিয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে
যে স্বপ্ন ধারণ করে এই দেশে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই স্বপ্ন আজও বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা আশা করব নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ এবং জনগণ সবাই মিলে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবো...৫ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে মা-বাবার কবর জিয়ারত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ শনিবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে তারেক রহমান সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেন।৬ ঘণ্টা আগে
সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল শ্রেণিকে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। আজ শনিবার ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এই আহ্বান জানান।৬ ঘণ্টা আগে