জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
জাতীয় নির্বাচনের সময় মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিজেদের অধীনে পরিচালনা করার দাবি জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নেতা শাহজাহান চৌধুরীর দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।
প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের সংগঠনটি গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানায়।
প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং উপজেলা কর্মকর্তা (ইউএনও) নিয়োগ দেওয়া হয়। জাতীয় নির্বাচনে ডিসিরা রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং ইউএনওরা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকেন। প্রশাসন ক্যাডারের সঙ্গে একীভূত হওয়া ইকোনমিক ক্যাডারের কয়েকজন কর্মকর্তাকে এবার ডিসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
আগামী ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা থাকার কথা তুলে ধরে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায় এবং নির্বাচন আয়োজনের সার্বিক প্রস্তুতি ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে এবং সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে সব সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমাদের কাজ রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়ন করা, আইনানুগ দায়িত্ব পালন করা এবং যে কোনো নির্বাচনে সমান সুযোগ, নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোনো রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নন-এটি আমাদের পরিচয়ের মূল ভিত্তি এবং পেশাগত নৈতিকতার মূল উপাদান।
‘কিন্তু সম্প্রতি দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক প্রচারণায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের টকশো বা আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর, উদ্দেশ্যমূলক বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত মন্তব্য করছেন।’
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি চট্টগ্রামের এক রাজনৈতিক জনসভায় শাহজাহান চৌধুরী সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবহারের মানসে এক অনভিপ্রেত বক্তব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা এ ধরনের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং ভবিষ্যতে সবাইকে এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে কর্মকর্তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জনগণের সার্বিক আস্থা অর্জন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য করতে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
গত ২৪ নভেম্বর পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনও শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী গত ২২ নভেম্বর চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে বলেন, ‘নির্বাচন শুধু জনগণ দিয়ে নয়, যার যার নির্বাচনী এলাকায় প্রশাসনের যারা আছে, তাদের সবাইকে আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে।’
মাঠ প্রশাসন নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্যের জেরে গত ২৫ নভেম্বর শাহজাহান চৌধুরীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। সাত দিনের মধ্যে তাঁকে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
এরপরেও গত ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় দেওয়া বক্তব্যে শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘আমাকে যারা চিনে না, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে...। আমার জন্য আল্লাহ আছে। আল্লাহর মেহেরবানি, সূর্য আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এ রকম মর্যাদা দিয়েছেন। আপনারা দোয়া করবেন।’
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে আগামীকাল শনিবার ‘মক ভোটিং’য়ের আয়োজন করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চলবে ভোটের কার্যক্রম। নারী-পুরুষ মিলে ৫০০ জন ভোটার এদিন ভোট দেবেন।
এ বিষয়ে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘শনিবার সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত মক ভোটিংয়ের আয়োজন করা হবে। যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে, তাই পুরো প্রক্রিয়া আরও দক্ষভাবে সম্পন্ন করতে আমরা আগেই অভিজ্ঞতা ঝালাই করে নিতে চাই। এই মক ভোটিংয়ের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো লাগবে কি না, কোথাও সমন্বয়ের প্রয়োজন কি না, ভোটকক্ষ ও জনবল বাড়বে কি না—এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ইসির মক ভোটিংয়ে সিনিয়র ভোটার, বস্তিবাসী, শিক্ষার্থী, হিজড়া, প্রতিবন্ধী ও নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) প্রকল্পের ভোটাররা অংশ নেবেন।
আগামীকালের মক ভোটিংয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা করা হয়েছে ঢাকার আঞ্চলিক কর্মকর্তাকে। সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা থাকবেন দুজন। ইসির নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা থাকবেন ৬ জন আর ৫টি কক্ষে পোলিং কর্মকর্তা থাকবেন ১০ জন। এ ছাড়া পোলিং এজেন্ট হিসেবে থাকবেন ২০ জন কর্মকর্তা।
বিদেশি পর্যবেক্ষক হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস) এবং দেশি পর্যবেক্ষক হিসেবে বিবি আছিয়া ফাউন্ডেশন ও বিয়ান মনি সোসাইটি থেকে দুজন থাকবেন।
সূত্রমতে, মক ভোটিংয়ের সময় কেন্দ্রে পুলিশ, আনসার, র্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় থাকবে পুলিশ। অন্যদিকে ভোটারদের আনা-নেওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া করা হবে। ভোটারদের দেওয়া হবে উপহারসামগ্রী।
এ ছাড়া সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে কিউআর (কুইক রেসপন্স) পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। ভিআইপি কর্মকর্তাদের জন্য কেন্দ্রে হালকা নাশতাসহ চা-কফির ব্যবস্থা করা হবে। বিদেশিদের জন্যও থাকবে আপ্যায়নের ব্যবস্থা।
বাসস, ঢাকা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে এবারই প্রথম বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
ইসি’র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ‘পোস্টাল ভোট বিডি’অ্যাপের মাধ্যমে আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত মোট ৭০ হাজার ৬৬০ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন করেছেন। নিবন্ধিতদের মধ্যে ৫৯ হাজার ৫১০ জন পুরুষ ভোটার এবং ১১ হাজার ১৫০ জন নারী ভোটার রয়েছেন।
দেশভিত্তিক নিবন্ধনের চিত্র
প্রবাসীদের মধ্যে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে থাকা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে:
যুক্তরাষ্ট্র: ১৪ হাজার ২৩৬ জন
দক্ষিণ কোরিয়া: ৯ হাজার ৭৫ জন
কানাডা: ৭ হাজার ৮৭ জন
জাপান: ৬ হাজার ৪৫২ জন
অস্ট্রেলিয়া: ৬ হাজার ২৭ জন
দক্ষিণ আফ্রিকা: ৪ হাজার ৪৮০ জন
ঠিকানা ভুলের কারণে সাময়িক স্থগিত
এদিকে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রথমবারের মতো চালু হওয়া ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে ঠিকানা ভুল ও অসম্পূর্ণ তথ্যের কারণে সৌদি আরবসহ সাতটি দেশে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল।
ইসি সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) মো. রুহুল আমিন মল্লিক আজ জানান, সাতটি দেশে আজকের মধ্যেই নিবন্ধন কার্যক্রম পুনরায় চালুর প্রচেষ্টা চলছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এবং ওসিভি ও এসডিআই প্রকল্পের টিম লিডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সালীম আহমাদ খান সাংবাদিকদের জানান, বুধবার রাতে দেখা যায় সৌদি আরবসহ সাতটি দেশের প্রবাসী ভোটাররা সঠিকভাবে ঠিকানা ইনপুট দিতে পারছেন না। ব্যালট পেপার পৌঁছানোর জন্য ঠিকানা অবশ্যই ইংরেজিতে এবং পূর্ণ পোস্ট কোডসহ দেওয়া আবশ্যক। অনেকেই বাধ্যতামূলক ফিল্ডে ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিচ্ছিলেন, তাই সাময়িকভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়েছিল। সঠিক ঠিকানা পূরণের বিষয়ে দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের অবগত করা হচ্ছে।
নিবন্ধনের সময়সীমা বৃদ্ধি
নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা তুলে নিয়ে অ্যাপের মাধ্যমে এখন বিশ্বের সকল দেশের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে ইসি। কমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সময় ২৭ নভেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে আগামী ১৮ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিশ্বের সকল দেশের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এ বিষয়ে বলেন, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের ভোটদানের ব্যবস্থা দেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি আরও জানান, সরকারি কর্মকর্তা, আইনি হেফাজতে থাকা ভোটার এবং নিজ ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোটিং (আইসিপিভি) প্রক্রিয়াও চালু করা হয়েছে, যাতে প্রায় ১০ লাখ ভোটার সুবিধা পাবেন।
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য প্রবাসী ভোটারকে অবশ্যই যেখান থেকে ভোট দেবেন, সেদেশের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। নিবন্ধনের জন্য গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ ডাউনলোড ও ইনস্টল করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্দেশাবলি দেখে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের অভিযোগে আরও ৩৯ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ সামরিক ফ্লাইটে তাঁরা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। পরে ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে ফেরত আসা ব্যক্তিদের পরিবহনসহ তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়া হয়।
ফেরত আসা ৩৯ জনের মধ্যে ২৬ জনই নোয়াখালীর। অন্যদের মধ্যে কুমিল্লা, সিলেট, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরের ২ জন করে এবং চট্টগ্রাম, গাজীপুর, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ ও নরসিংদীর একজন করে রয়েছেন।
চলতি বছরে এর আগে আরও ১৮৭ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র।
ব্র্যাকের তথ্য অনুযায়ী, ফেরত আসা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত ৩৪ জন বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র নিয়ে ব্রাজিল গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন তাঁরা। অন্য পাঁচজনের মধ্যে দুজন সরাসরি এবং তিনজন দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান। এরপর সবাই যুক্তরাষ্ট্রে থাকার আবেদন করলেও আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন কর্তৃপক্ষ।
ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান বলেন, ব্রাজিলে বৈধভাবে কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হলেও তাঁরা আসলে কোথায় যাচ্ছেন—ব্রাজিল নাকি যুক্তরাষ্ট্র, সে বিষয়ে সরকার বা এজেন্সিগুলোর কোনো সতর্কতা ছিল কি? একেকজন ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা খরচ করে শূন্য হাতে ফিরলেন। এর দায় কে নেবে?
শরিফুল হাসান আরও বলেন, যে এজেন্সিগুলো তাঁদের পাঠিয়েছে এবং অনুমোদনপ্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল, তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। নতুন করে ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারের আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।
ফেরত আসা শ্রমিক ও বিমানবন্দর সূত্র জানিয়েছে, এ বছর বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশিদের হাত-পায়ে শিকল পরানো হয়েছিল। তবে এবার সেই অবস্থা দেখা যায়নি।
ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী অনিয়মিত অভিবাসীদের নিয়মিত চার্টার্ড ও সামরিক ফ্লাইটে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।
এর আগে গত ৮ জুন একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ৪২ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়। তার আগে ৬ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল একাধিক দফায় আরও ৩৪ জন ফেরত আসেন।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জুলাই আন্দোলনের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং অভিযুক্ত আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের দ্রুত বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে বলে বিশ্বাস করেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
আজ শুক্রবার ফেসবুকে তিনি লেখেন, জুলাই হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ ভারত ইতিমধ্যে পরীক্ষা করে দেখছে।
শফিকুল আলম বলেন, ‘আমরা জানি শেখ হাসিনার শক্তিশালী সহানুভূতিশীলরা আছে। তবুও, আমার ক্রমশ প্রত্যয় জাগছে যে যে আসাদুজ্জামান খান কামাল—যিনি “ঢাকার কসাই” নামে পরিচিত—শিগগিরই বিচারের মুখোমুখি হতে বাংলাদেশে প্রত্যর্পিত হবেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘হাসিনার প্রায় ১৬ বছরের শাসনামলে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে আরও আলো পড়লে, নির্বিচার হত্যা ও গুমের ঘটনায় কামালের ভূমিকা বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।’
প্রেস সচিব দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন, ‘কামাল বা অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা যত টাকাই খরচ করুন না কেন, জবাবদিহি থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না।’ তিনি বলেন, ‘যদি আমরা একটি জাতি হিসেবে জুলাই হত্যার শিকার এবং হাসিনা আমলে সংঘটিত সব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বদ্ধপর এবং নিবদ্ধ থাকি, তবে দায়ী ব্যক্তিদের জন্য পরিণতি এড়ানো কঠিন হয়ে উঠবে।’
শফিকুল আলম বিশ্বাস করেন, এই প্রক্রিয়ার সূচনা হবে আসাদুজ্জামান খান কামালের প্রত্যর্পণের মধ্য দিয়ে।
