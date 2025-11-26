Ajker Patrika
পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হলেন ৩৩ পুলিশ কর্মকর্তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৪৮
পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হলেন ৩৩ পুলিশ কর্মকর্তা

বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ৩৩ কর্মকর্তাকে একযোগে উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার।

আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত দুটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই পদোন্নতির কথা জানানো হয়েছে।

একটি প্রজ্ঞাপনে ৩১ জনের পদোন্নতির আদেশ দেওয়া হয়, যা যোগ দেওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর হবে। আরেকটিতে দুজনকে সংখ্যাতিরিক্ত ডিআইজি হিসেবে পদোন্নতির আদেশ দেওয়া হয়, যা অবিলম্বে কার্যক্রম হবে।

এর আগে লটারির মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় পুলিশ সুপার (এসপি) পদে রদবদল করা হয়েছে।

পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হয়েছেন ৩৩ পুলিশ কর্মকর্তা। দুজন সংখ্যাতিরিক্ত।
