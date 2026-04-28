সৌদি যুবরাজকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চিঠি

সৌদি আরবের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানকে (এমবিএস) চিঠি পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। চিঠিতে দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও উন্নত করার বিষয়ে জোর আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
সৌদি রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সৌদি প্রেস এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, গতকাল সোমবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির সৌদি উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ইঞ্জি. ওয়ালিদ আবদুল করিম আল খুরেইজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বার্তাটি ওয়ালিদ আল-খুরেইজির কাছে বার্তাটি হস্তান্তর করেন তিনি।
বৈঠকে তাঁরা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, সাক্ষাৎকালে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে সৌদি যুবরাজের উদ্দেশে পাঠানো সংহতির বার্তা হস্তান্তর করেন।
উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকটময় সময়ে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ সৌদি আরবের পাশে রয়েছে। তিনি বাণিজ্য ও জ্বালানি খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সহযোগিতার সুযোগ অন্বেষণের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার ও বহুমুখী করার বিষয়ে বাংলাদেশের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সৌদি আরবের বাদশাহ এবং যুবরাজকে তাঁদের সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ পৌঁছে দেন।
সৌদি উপমন্ত্রী উপদেষ্টা কবিরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং এই অঞ্চলের এ সংকটময় সময়ে বাংলাদেশের সমর্থনের জন্য তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
