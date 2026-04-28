Ajker Patrika
জাতীয়

সৌদি যুবরাজকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চিঠি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ২০
প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির রিয়াদে সৌদি আরবের উপপরাষ্ট্রমন্ত্রী ইঞ্জি. ওয়ালিদ আবদুল করিম আল খুরেইজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছবি: ফেসবুক

সৌদি আরবের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানকে (এমবিএস) চিঠি পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। চিঠিতে দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও উন্নত করার বিষয়ে জোর আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

সৌদি রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সৌদি প্রেস এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, গতকাল সোমবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির সৌদি উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ইঞ্জি. ওয়ালিদ আবদুল করিম আল খুরেইজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বার্তাটি ওয়ালিদ আল-খুরেইজির কাছে বার্তাটি হস্তান্তর করেন তিনি।

বৈঠকে তাঁরা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, সাক্ষাৎকালে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে সৌদি যুবরাজের উদ্দেশে পাঠানো সংহতির বার্তা হস্তান্তর করেন।

উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকটময় সময়ে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ সৌদি আরবের পাশে রয়েছে। তিনি বাণিজ্য ও জ্বালানি খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সহযোগিতার সুযোগ অন্বেষণের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার ও বহুমুখী করার বিষয়ে বাংলাদেশের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সৌদি আরবের বাদশাহ এবং যুবরাজকে তাঁদের সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ পৌঁছে দেন।

সৌদি উপমন্ত্রী উপদেষ্টা কবিরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং এই অঞ্চলের এ সংকটময় সময়ে বাংলাদেশের সমর্থনের জন্য তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিষয়:

বাংলাদেশতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীসৌদি আরব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

কুমিল্লায় কাস্টমস কর্মকর্তাকে চলন্ত অটোরিকশা থেকে ফেলে হত্যা করে ছিনতাইকারীরা: র‍্যাব

দোকানের মালিকানা নিয়ে বিরোধ: ভাতিজার ছুরিকাঘাতে চাচা খুন

এবার এলপিজি কার্ডের ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক পদে নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

সম্পর্কিত

রূপপুরে আজ ইউরেনিয়াম জ্বালানি স্থাপন, নিউক্লিয়ার ক্লাবে নামে লেখাবে বাংলাদেশ

সৌরবিদ্যুৎ ব্যবসায় জমি দিতে চায় রেল

সংসদে মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিতে স্পিকারের অসন্তোষ

