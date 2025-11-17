যত চ্যালেঞ্জ আসুক, মোকাবিলা করতে প্রস্তুত: সিইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে ভবিষ্যতে যত চ্যালেঞ্জ আসুক, তা মোকাবিলা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন। তিনি আরও বলেন, দলগুলোর সহযোগিতা না পেলে সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন করা সম্ভব নয়। আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের তৃতীয় দিনের স্বাগত বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
সিইসি বলেন, ‘নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা কিন্তু হাল ছাড়ি নাই। এগিয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতেও যত চ্যালেঞ্জই আসুক, ইনশা আল্লাহ আমরা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত এবং এগুলোকে উতরিয়ে আমাদের এগোতে হবে।’
রাজনীতিবিদদের উদ্দেশে সিইসি আরও বলেন, ‘আপনারা জাতীয় নেতৃবৃন্দ। আপনারা আমাদের চাইতে ভালো জানেন। দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আপনারাই থাকেন। সুতরাং দেশ নিয়ে আপনারা কম ভাবেন, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। আপনারা আমাদের চাইতেও কম ভাবেন না। কিন্তু রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সরকারের থেকে কিছুটা তো কাছে থেকে দেখা, রাজনীতিবিদদের দেখার সুযোগ হয়েছে। সেটুকু অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাচ্ছি।’
এএমএম নাসির উদ্দিন বলেন, ‘এখানে আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা জিনিস বুঝেছি এবং এই বোঝার মধ্যে ভুল নাই যে, রাজনৈতিক দল, তাদের সদস্য এবং তাদের সহযোগিতা ছাড়া সুন্দর কোনো নির্বাচন করা যাবে না। রাজনৈতিক দলগুলো না চাইলে এবং তারা যদি সমস্যা সৃষ্টি করতে চায়, তবে আমাদের তরফ থেকে বুঝিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে। একটা সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা চেষ্টা করে যাব।’
সিইসি আরও বলেন, ‘আমাদের নিয়ত একদম পরিষ্কার, আমাদের কমিটমেন্ট পরিষ্কার। আমরা সেভাবেই কাজ করছি; সেভাবে কাজ করছি। যত ঝঞ্ঝা, যত সাইক্লোন, ঝড় আসুক না কেন—আমরা এটা মোকাবিলা করে একটা সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার নেব। এ ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।’
রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের উদ্দেশে সিইসি বলেন, ‘আপনাদের আমন্ত্রণ জানানোর মূল লক্ষ্য, আচরণবিধিটা যাতে পরিপালন হয় সেটা নিশ্চিত করানোর জন্য আপনাদের সহযোগিতা আমাদের দরকার হবে। আপনাদের ক্যান্ডিডেট, কর্মী বাহিনীদের একটু দয়া করে নির্বাচনী আচরণবিধি মানার বিষয়ে প্রভাবিত করবেন এবং এটা আপনারা দলের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করবেন। তাহলে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সবাই এ দেশেরই নাগরিক। এই দেশটা আমাদের সবার। আমাদের ছেলেপেলে, এক জেনারেশন এই দেশেই থাকবে। সুতরাং একটা সুন্দর দেশ রেখে যাওয়া...। আপনাদের এই বয়সে, এখানে আমার সামনে অনেক বয়স্ক, আমার চাইতে সিনিয়র অনেক লোকজন আছেন, পরিচিত লোকজন আছেন অনেক। দেশটা তো আমাদের সবার। এই সুন্দর একটা দেশ রেখে যেতে গেলে এর একটা প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে একটা সুন্দর নির্বাচন। সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে যদি একটা প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তাদের কাছে হস্তান্তর করা যায় দেশটাকে। তাহলে আমার মনে হয় দেশের জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি এবং আমি প্রত্যাশা করি এই সহযোগিতা আমরা পাব।’
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের তৃতীয় দিনে সকালের পর্বে অংশ নেয়— বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি এবং বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল।
আর দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জাকের পার্টি, আমার বাংলাদেশ পার্টি বা বি পার্টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত মজলিশ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার সঙ্গে সংলাপ করবে ইসি।
মানবতাবিরোধী অপরাধে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যে রায় দেওয়া হবে সেটিকে ‘বড় ধরনের ঘটনা’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, শেখ হাসিনা যদি দোষী সাব্যস্ত হন তারপর দেশে কিছু সহিংসতা হলেও, বড় ধরনের কোনো সংঘাতের আশঙ্কা নেই।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি বলেছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজকের রায় ‘বিশাল’ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কোনো একক দলের জন্য একেবারেই নজিরবিহীন সময়কাল।
মরিয়ার্টির মতে, ক্ষমতায় থাকতে দলটি সংবিধান সংশোধন করেছে, আইনি কাঠামো বদলেছে এবং কার্যত একদলীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছে। তবে এখন সেই পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোন পথে যাবে তা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে।
তাঁর অনুমান, যদি শেখ হাসিনাসহ অন্যদের দোষী বলে রায় ঘোষণা করা হয় তাহলে কিছু সহিংসতা দেখা দিতে পারে, তবে তা বড় ধরনের সংঘাতে রূপ নেবে না। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের প্রসঙ্গে মরিয়ার্টি বলেন, ‘তারা এখন এক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের রাজনীতিতে দলটি কী ভূমিকা নিতে চায়, সেটি তাদের ঠিক করতে হবে।’
আর যদি শেখ হাসিনা খালাস পান, তাহলে দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর ভাষায়, ‘বাংলাদেশে এখন কিছুটা রক্ত ক্ষুধার ভাব রয়ে গেছে।’
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এক্সকাভেটর নিয়ে প্রবেশের চেষ্টাকালে বিক্ষোভকারীদের লাঠিপেটা করে সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীরা।
জুলাই-মঞ্চ নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে একদল লোক আজ সোমবার বেলা ১টা ৭ মিনিটের দিকে ৩২ নম্বরে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় তাদের বারবার থামানোর চেষ্টা করে সরে যেতে বলে পুলিশ। তবে তাঁরা সরে না গিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাঁরা। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের নিউ মডেল কলেজের গলিতে ঢুকিয়ে দেয়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সেনাবাহিনীও বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া দেয়।
বিক্ষোভকারীরা পরে নিউ মডেল কলেজের সামনে অবস্থান নিয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। পরে সেনাসদস্য ও পুলিশ আবার তাঁদের ধাওয়া দেয়। এ সময় পুলিশ তিন রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। বিক্ষোভকারীদের একদল পান্থপথ দিয়ে চলে যায়, আরেক দল মিরপুর সড়ক দিয়ে ২৭ নম্বরের দিকে যায়।
বেলা ২টার দিকে পরপর ৪টি সাউন্ড নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়।
সরেজমিনে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটে পুলিশের একজন সদস্য আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের তিনজনকে পুলিশ আটক করে প্রিজন ভ্যানে তুলতে দেখা গেছে।
এর আগে বেলা ১২টার দিকে সাইন্সল্যাব থেকে দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে আসে একদল বিক্ষোভকারী। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কয়েকজন বলেন, তাঁরা জুলাই মঞ্চের ব্যানারে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এসেছেন। তাঁরা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম বলেন, কাউকে কোনো ধরনের বেআইনি কার্যক্রম করতে দেওয়া হবে না।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৩২ নম্বরের মিরপুর সড়কের একপাশ বন্ধ করে দিয়ে নিউমডেল কলেজের এক পাশ দিয়ে গাড়ি চলাচল করার জন্য ডাইভারসন করে দিয়েছে পুলিশ।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এবারের নির্বাচন গতানুগতিক কোনো নির্বাচন নয়; বরং এটি দেশ রক্ষার নির্বাচন। আগামী নির্বাচন ও গণভোটে শতভাগ সততা, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দিয়ে এ কথা বলেন তিনি।
আজ সোমবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সদ্য পদায়নকৃত ৫০ জেলা প্রশাসকসহ ৬৪ জেলার প্রশাসকদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান উপদেষ্টা।
আগামী নির্বাচনকে শুধু পাঁচ বছরের সরকার গঠনের একটি নির্বাচন নয়; বরং গণভোট যুক্ত হওয়ায় এটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘এটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি নির্বাচন। জাতি বহু প্রহসনের নির্বাচন দেখেছে, সেই স্মৃতি ছাপিয়ে যেতে আমাদের ভূমিকা রাখতে হবে।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘এটা গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী নির্বাচন; এই নির্বাচন গণ-অভ্যুত্থানকে পূর্ণতা দেওয়ার নির্বাচন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতির জন্য নির্ধারিত হবে শতাব্দীর গতিপথ।’
এই নির্বাচনে জেলা প্রশাসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘কোনোভাবেই ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নেই। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জাতি নবজন্ম লাভ করবে এবং জেলা প্রশাসকেরা থাকবেন ধাত্রীর ভূমিকায়।’
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘এই নির্বাচনকে সার্থক করা গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই নির্বাচন একটি বিরাট অভিযান, এ অভিযানে আমাদের জিততেই হবে।’
তিনি বলেন, ‘বিপুলসংখ্যক তরুণ ও নারী ভোটার রয়েছেন, যারা ভোট দেওয়ার উপযুক্ত হলেও গত ১৫ বছর ধরে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে এ লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে।’
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব শেখ আব্দুর রশীদের সঞ্চালনায় বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান এবং আইন উপদেষ্টা প্রফেসর আসিফ নজরুল।
অনুষ্ঠানে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক শরীফা হক এবং বগুড়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান বক্তব্য রাখেন।
মানবতাবিরোধী অপরাধে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যে রায় দেওয়া হবে সেটিকে ‘বড় ধরনের ঘটনা’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি বলেছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজকের রায় ‘বিশাল’ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কোনো একক দলের জন্য একেবারেই নজিরবিহীন সময়কাল।
মরিয়ার্টির মতে, ক্ষমতায় থাকতে দলটি সংবিধান সংশোধন করেছে, আইনি কাঠামো বদলেছে এবং কার্যত একদলীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছে। তবে এখন সেই পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোন পথে যাবে তা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে।
তাঁর অনুমান, যদি শেখ হাসিনাসহ অন্যদের দোষী বলে রায় ঘোষণা করা হয় তাহলে কিছু সহিংসতা দেখা দিতে পারে, তবে তা বড় ধরনের সংঘাতে রূপ নেবে না। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের প্রসঙ্গে মরিয়ার্টি বলেন, ‘তারা এখন এক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের রাজনীতিতে দলটি কী ভূমিকা নিতে চায়, সেটি তাদের ঠিক করতে হবে।’
আর যদি শেখ হাসিনা খালাস পান, তাহলে দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর ভাষায়, ‘বাংলাদেশে এখন কিছুটা রক্ত ক্ষুধার ভাব রয়ে গেছে।’
