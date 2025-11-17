Ajker Patrika
যত চ্যালেঞ্জ আসুক, মোকাবিলা করতে প্রস্তুত: সিইসি

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের তৃতীয় দিনে কথা বলছেন সিইসি।
সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে ভবিষ্যতে যত চ্যালেঞ্জ আসুক, তা মোকাবিলা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন। তিনি আরও বলেন, দলগুলোর সহযোগিতা না পেলে সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন করা সম্ভব নয়। আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের তৃতীয় দিনের স্বাগত বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

সিইসি বলেন, ‘নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা কিন্তু হাল ছাড়ি নাই। এগিয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতেও যত চ্যালেঞ্জই আসুক, ইনশা আল্লাহ আমরা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত এবং এগুলোকে উতরিয়ে আমাদের এগোতে হবে।’

রাজনীতিবিদদের উদ্দেশে সিইসি আরও বলেন, ‘আপনারা জাতীয় নেতৃবৃন্দ। আপনারা আমাদের চাইতে ভালো জানেন। দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আপনারাই থাকেন। সুতরাং দেশ নিয়ে আপনারা কম ভাবেন, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। আপনারা আমাদের চাইতেও কম ভাবেন না। কিন্তু রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সরকারের থেকে কিছুটা তো কাছে থেকে দেখা, রাজনীতিবিদদের দেখার সুযোগ হয়েছে। সেটুকু অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাচ্ছি।’

এএমএম নাসির উদ্দিন বলেন, ‘এখানে আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা জিনিস বুঝেছি এবং এই বোঝার মধ্যে ভুল নাই যে, রাজনৈতিক দল, তাদের সদস্য এবং তাদের সহযোগিতা ছাড়া সুন্দর কোনো নির্বাচন করা যাবে না। রাজনৈতিক দলগুলো না চাইলে এবং তারা যদি সমস্যা সৃষ্টি করতে চায়, তবে আমাদের তরফ থেকে বুঝিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে। একটা সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা চেষ্টা করে যাব।’

সিইসি আরও বলেন, ‘আমাদের নিয়ত একদম পরিষ্কার, আমাদের কমিটমেন্ট পরিষ্কার। আমরা সেভাবেই কাজ করছি; সেভাবে কাজ করছি। যত ঝঞ্ঝা, যত সাইক্লোন, ঝড় আসুক না কেন—আমরা এটা মোকাবিলা করে একটা সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার নেব। এ ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।’

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের উদ্দেশে সিইসি বলেন, ‘আপনাদের আমন্ত্রণ জানানোর মূল লক্ষ্য, আচরণবিধিটা যাতে পরিপালন হয় সেটা নিশ্চিত করানোর জন্য আপনাদের সহযোগিতা আমাদের দরকার হবে। আপনাদের ক্যান্ডিডেট, কর্মী বাহিনীদের একটু দয়া করে নির্বাচনী আচরণবিধি মানার বিষয়ে প্রভাবিত করবেন এবং এটা আপনারা দলের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করবেন। তাহলে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সবাই এ দেশেরই নাগরিক। এই দেশটা আমাদের সবার। আমাদের ছেলেপেলে, এক জেনারেশন এই দেশেই থাকবে। সুতরাং একটা সুন্দর দেশ রেখে যাওয়া...। আপনাদের এই বয়সে, এখানে আমার সামনে অনেক বয়স্ক, আমার চাইতে সিনিয়র অনেক লোকজন আছেন, পরিচিত লোকজন আছেন অনেক। দেশটা তো আমাদের সবার। এই সুন্দর একটা দেশ রেখে যেতে গেলে এর একটা প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে একটা সুন্দর নির্বাচন। সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে যদি একটা প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তাদের কাছে হস্তান্তর করা যায় দেশটাকে। তাহলে আমার মনে হয় দেশের জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি এবং আমি প্রত্যাশা করি এই সহযোগিতা আমরা পাব।’

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের তৃতীয় দিনে সকালের পর্বে অংশ নেয়— বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি এবং বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল।

আর দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জাকের পার্টি, আমার বাংলাদেশ পার্টি বা বি পার্টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত মজলিশ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার সঙ্গে সংলাপ করবে ইসি।

আগারগাঁওসিইসিনির্বাচন
