Ajker Patrika
জাতীয়

এভারকেয়ারে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ত্রাণমন্ত্রী দুলু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সৈয়দপুর বিমানবন্দরে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুকে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নেওয়া হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

শায়রুল কবির জানান, বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন।

এর আগে দুই দিনের সফরে নিজ জেলা লালমনিরহাটে যাওয়ার পথে নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে অসুস্থ হয়ে পড়েন মন্ত্রী আসাদুল হাবিব। পরে তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

লালমনিরহাট জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ কে এম মমিনুল হক জানান, শনিবার সকালে দু দিনের সফরে লালমনিরহাটে আসার জন্য সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নামেন মন্ত্রী। সেখানেই তিনি অসুস্থবোধ করায় তাকে দ্রুত ঢাকায় পাঠানো হয়।

বিষয়:

লালমনিরহাটবিএনপিএভারকেয়াররাজধানীদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

