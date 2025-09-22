ইইউর পর্যবেক্ষক দলকে নির্বাচনের প্রস্তুতি জানাল ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি প্রাক্-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল আজ সোমবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করেছে। রিকার্ডো সেলেরির (জ্যেষ্ঠ নির্বাচন বিশেষজ্ঞ) নেতৃত্বাধীন আট সদস্যের ইইউ প্রতিনিধিদল আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রথমে ইসি কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন।
ইসি দলের নেতৃত্বে ছিলেন এক যুগ্ম সচিব। পরে ইইউর এই বিশেষজ্ঞ দল নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহর সঙ্গে আরেক দফা বৈঠক করেন।
বৈঠকগুলোতে আগত ইইউ বিশেষজ্ঞ দল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, নির্বাচনকে ঘিরে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে বলে জানিয়েছেন ইসি কর্মকর্তারা।
ইইউর এই বিশেষজ্ঞ দল প্রাক্-নির্বাচনী প্রস্তুতি, পরিবেশ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ইইউকে দেবে। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইইউ সিদ্ধান্ত নেবে, তারা ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষক পাঠাবে কি না।
তবে বৈঠক শেষে ইইউ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা গণমাধ্যমের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি।
