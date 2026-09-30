পিকে হালদারের সহযোগী নওশেরুলের বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলা দুদকের

ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের সাবেক পরিচালক মো. নওশেরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৫ কোটি ১৪ লাখ ৫৭ হাজার টাকার সম্পদ অর্জন, সম্পদবিবরণীতে ৮ লাখ ৯১ হাজার ৯৮ টাকার তথ্য গোপন ও মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।
আজ বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান বাদী হয়ে সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১-এ মামলাটি করেন।
দুদকের এজাহার অনুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা একাধিক মামলায় প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদারের সহযোগী হিসেবে আসামি হন নওশেরুল ইসলাম। ওই অভিযোগের অনুসন্ধানের সময় তাঁর সম্পদের হিসাব চায় দুদক। ২০২১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি দুদকে সম্পদবিবরণী জমা দেন।
দুদকে জমা দেওয়া হিসাবের সঙ্গে অনুসন্ধানে পাওয়া সম্পদের মূল্যে পার্থক্য শনাক্ত হয়। নওশেরুল স্থাবর সম্পদের মূল্য দেখিয়েছিলেন ৫ কোটি ৮২ লাখ ৮২ হাজার ৮৬১ টাকা। যাচাইয়ে স্থাবর সম্পদের মূল্য পাওয়া যায় ৫ কোটি ৯১ লাখ ৭৩ হাজার ৯৫৯ টাকা।
শেয়ার, ব্যাংক আমানত, এফডিআর, ডিপিএস, বিমা, সঞ্চয়পত্র, স্বর্ণালংকার, আসবাবপত্র, নগদ অর্থসহ নওশেরুলের অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ পাওয়া যায় ১৯ কোটি ৯৩ লাখ ৬৭ হাজার ৭১২ টাকা। সব মিলিয়ে তাঁর সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ কোটি ৮৫ লাখ ৪১ হাজার ৬৭১ টাকা।
সম্পদের হিসাবের পাশাপাশি আয়ের উৎসও খতিয়ে দেখে দুদক। এজাহারে বলা হয়, জমি বিক্রির অগ্রিম হিসেবে ১৩ কোটি ১৩ লাখ ৬৬ হাজার ৬৪৭ টাকা পাওয়ার কথা জানিয়ে সংশোধিত সম্পদবিবরণী দেন নওশেরুল। ওই অর্থ বাদ দিয়ে তাঁর নিট সম্পদ হিসাব করা হয় ১২ কোটি ৭১ লাখ ৭৫ হাজার ২৪ টাকা।
১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০২২-২০২৩ করবর্ষ পর্যন্ত পারিবারিক ব্যয় হিসেবে ৪ কোটি ৭৭ লাখ ৭০ হাজার ১৩০ টাকা যোগ করে নওশেরুলের মোট অর্জিত সম্পদ ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ১৭ কোটি ৪৯ লাখ ৪৫ হাজার ১৫৪ টাকা। বিপরীতে আয়কর নথি পর্যালোচনা করে বিভিন্ন খাত থেকে ১২ কোটি ৩৪ লাখ ৮৮ হাজার ১৫৪ টাকার বৈধ আয় পেয়েছে দুদক। দুই হিসাবের ব্যবধান ৫ কোটি ১৪ লাখ ৫৭ হাজার টাকা।
সম্পদবিবরণীতে অসংগতির আরও দুটি উদাহরণ পেয়েছে দুদক। নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার ইতনা মৌজায় ১০৩ দশমিক ৫০ শতাংশ জমিতে অবকাঠামো নির্মাণে ৪০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ের কথা জানান নওশেরুল। গণপূর্ত বিভাগের নিরপেক্ষ প্রকৌশলীর পরিমাপে ব্যয় পাওয়া যায় ৪১ লাখ ৬৬ হাজার ৯৮ টাকা। এ ঘটনায় ৯১ হাজার ৯৮ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ করা হয়েছে।
বনানী ডিওএইচএসের গ্রিন হ্যাভেনে স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ মালিকানায় থাকা ২ হাজার ৬০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটে নিজের বিনিয়োগ ৩০ লাখ ৯৫ হাজার টাকা দেখান নওশেরুল। দুদকের তথ্য অনুযায়ী, ফ্ল্যাটটি কিনতে আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন লিমিটেডকে ৭৭ লাখ ৯০ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়েছিল। এতে নওশেরুলের অংশের ব্যয় দাঁড়ায় ৩৮ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। ফ্ল্যাটে বিনিয়োগ আট লাখ টাকা কম দেখানোর তথ্য পেয়েছে দুদক।
সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে নওশেরুলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় মামলা করা হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন নওশেরুল। ১৯৯৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বিভাগের পরিচালক পদে থাকা অবস্থায় তিনি ব্যাংকের চাকরি ছাড়েন।
ডাক বিভাগের ডেটাবেইসে দেশের সব নাগরিকের ঠিকানা সংরক্ষণ, ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং ইন্টারনেট সেবার ব্যয় কমানোর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। কমিটি সাইবার নিরাপত্তা জোরদার, শিশু-কিশোর ও শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ইন্টারনেট ...৪৪ মিনিট আগে
দেশের ৬৪ জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট ৬৪টি পুষ্টিবিদ পদ সংরক্ষণের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২৩ সেপ্টেম্বর এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করে। পদগুলো নবম গ্রেডের এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরেও বহাল থাকবে।১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় পূজামণ্ডপগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অ্যাপ ব্যবহার, জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও পুলিশি নজরদারির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয় সভা২ ঘণ্টা আগে
সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বিসিআইসি ও এর আওতাধীন সব কোম্পানি এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। পে-অফকৃত সার কারখানাগুলোর বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং বন্ধ সার কারখানাগুলো পুনরায় চালুর বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা জানতে চাওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে