Ajker Patrika
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জাতীয়

৬৪ জেলায় পুষ্টিবিদের অস্থায়ী ৬৪ পদ সংরক্ষণের অনুমোদন

বাসস, ঢাকা  
৬৪ জেলায় পুষ্টিবিদের অস্থায়ী ৬৪ পদ সংরক্ষণের অনুমোদন

দেশের ৬৪ জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট পুষ্টিবিদের ৬৪টি পদ সংরক্ষণের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২৩ সেপ্টেম্বর এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পার-৪ অধিশাখার সিনিয়র সহকারী সচিব সজীব আহমেদের সই করা এ আদেশে বলা হয়েছে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে একটি করে মোট ৬৪টি পুষ্টিবিদ পদ সংরক্ষণ করা হবে।

আদেশ অনুযায়ী, পদগুলো ২০২৪ সালের ১ জুন থেকে ২০২৫ সালের ৩১ মে পর্যন্ত ভূতাপেক্ষভাবে এবং ২০২৬ সালের ১ জুন থেকে ২০২৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ২০২৬-২৭ অর্থবছরেও এসব পদ বহাল থাকবে।

পুষ্টিবিদের ৬৪টি পদই নবম গ্রেডের। জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী, এসব পদের বেতনক্রম ২২ হাজার থেকে ৫৩ হাজার ৬০ টাকা নির্ধারিত রয়েছে।

সরকারি আদেশে বলা হয়, উল্লিখিত পদগুলোর ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোড থেকে নির্বাহ করা হবে।

পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন-১০ শাখা এবং অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৬ শাখার সংশ্লিষ্ট স্মারকে আরোপিত সব শর্ত প্রযোজ্য হবে।

আদেশে আরও উল্লেখ করা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারি মঞ্জুরি জারি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জারি করা অনুলিপিতে পদ সংরক্ষণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা, দেশের ৬৪ জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয় এবং জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে।

এ ছাড়া স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিস্টেম এনালিস্টকে সরকারি আদেশটি বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১০ আগস্ট ২০২৬ এবং অর্থ বিভাগ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট পদ সংরক্ষণে সম্মতি দেয়। দুই মন্ত্রণালয়ের ওই সম্মতির ভিত্তিতেই স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৬৪টি পুষ্টিবিদ পদ সংরক্ষণের আদেশ জারি করে।

বিষয়:

নিয়োগপুষ্টিবিদচাকরিস্বাস্থ্য
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