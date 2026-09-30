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সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি প্রলয় কুমারের সম্পদের হিসাব চেয়েছে দুদক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ০৯
সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি প্রলয় কুমারের সম্পদের হিসাব চেয়েছে দুদক
ফাইল ছবি

পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত ডিআইজি) প্রলয় কুমার জোয়ারদারের নামে ৯২ লাখ টাকার বেশি অবৈধ সম্পদের প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর নামেও পাওয়া গেছে ৩৫ লাখ টাকার বেশি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের তথ্য। এ অবস্থায় প্রলয় কুমারের সম্পদ বিবরণী চেয়ে নোটিশ জারির অনুমোদন দিয়েছে সংস্থাটি।

আজ বুধবার দুদকের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ এ তথ্য জানান।

দুদকের অনুসন্ধানে প্রলয় কুমার জোয়ারদারের বিরুদ্ধে ৯২ লাখ ১৪ হাজার ৮৭২ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। একই অনুসন্ধানে তাঁর প্রয়াত স্ত্রী বিপ্লবী রানীর নামে ৩৫ লাখ ৫৬ হাজার ৭৩৪ টাকার অবৈধ সম্পদের তথ্য মিলেছে।

দুদকের অভিযোগ, চাঁদাবাজি ও চোরাচালানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ দিয়ে দেশে-বিদেশে আবাসিক সম্পদ গড়েছেন পুলিশের সাবেক এই কর্মকর্তা। এসব সম্পদের মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগও অনুসন্ধান করছে সংস্থাটি।

প্রাথমিক অনুসন্ধানে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য-প্রমাণ পাওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(১) ধারা অনুযায়ী প্রলয় কুমারের সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই আদেশের মাধ্যমে তাঁর বৈধ আয়ের উৎস ও অর্জিত সম্পদের হিসাব যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করবে দুদক।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে প্রলয় কুমারের বিদেশে সম্পদের বিষয়টি আলোচনায় আসে। চার দেশে তাঁর ছয়টি বাড়ি রয়েছে—এমন অভিযোগের অনুসন্ধান চেয়ে দুদকে আবেদন করেছিলেন এক আইনজীবী। ওই আবেদনে বিদেশে সম্পদ গড়তে অবৈধ অর্থ ব্যবহারের অভিযোগও খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়।

তবে দুদক বলেছে, সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশের অনুমোদন অভিযোগের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়। অনুসন্ধান ও পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ায় এসব সম্পদের উৎস এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা হবে।

বিষয়:

অনিয়মদুর্নীতিপুলিশদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
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