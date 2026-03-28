সরকারের সফলতায় দেশে তেলের দাম বাড়ছে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকারি দলের সংসদীয় কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেও দেশে তেলের দাম না বাড়ানো সরকারের একটি বড় সফলতা বলে উল্লেখ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘অগ্রিম প্রস্তুতির কারণে সফলতাটা এসেছে। আমাদের পরিকল্পনা জনমনে স্বস্তি দেওয়া। বিশেষ করে এ সময়ে বোরো মৌসুমের সময়, যাতে কৃষি উৎপাদনে কোনো সংকট না হয়। কৃষি উৎপাদন উপকরণে যাতে মূল্য বৃদ্ধি না হয়, সে জন্য আমরা অতিরিক্ত ভর্তুকি দিয়ে মূল্যটা ধরে রেখেছি।’

আজ শনিবার সংসদ ভবনে আয়োজিত সরকারি দলের সংসদীয় কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পার্শ্ববর্তী অনেক দেশে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি সংকটের কারণে অনেক দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে সবকিছু সুচারুভাবে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায়। আশা করি, সবকিছু ধরে রাখতে পারব। জ্বালানি পাচার হওয়ার দু-একটা ঘটনা নজরে এসেছে। এগুলো কঠোর হস্তে দমন করব।’

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যরা কী কী ভূমিকা রাখবেন সে বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, সরকার কীভাবে মোকাবিলা করেছে, এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের অর্জনগুলো, প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইশতেহারের অধিকাংশ যে আমরা শুরু করতে পেরেছি, তা জাতির কাছে জানানো ও উপস্থাপন করা দরকার।’

মন্ত্রী বলেন, ‘সামনে বিভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। সেগুলো সংসদীয় পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনার বিষয়। কীভাবে আমরা আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করব।’

