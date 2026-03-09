রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারে আইনমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে কমিটি, প্রজ্ঞাপন জারি

রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারে আইনমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে নতুন কমিটি গঠন করেছে সরকার। মামলাসমূহ প্রত্যাহার কার্যক্রম গ্রহণ-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় এ কমিটির সদস্য মোট ছয়জন।
গতকাল রোববার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কমিটি বিষয়ক অধিশাখার অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক) মো. হুমায়ুন কবির স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে আরও বলা হয়, সরকার ‘বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কারণে দায়ের করা হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার কার্যক্রম গ্রহণ-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি’ গঠন করেছে।
কমিটির আহ্বায়ক হবেন মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন-১ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদস্যসচিব হিসেবে কাজ করবেন।
একই ব্যক্তিকে পুনরায় স্বাধীনতা পুরস্কার দিতে স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সংশোধন করেছে সরকার। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গতকাল রোববার স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলির ৭.১১ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে অফিস আদেশ জারি করেছে।১৩ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চীফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের প্রসিকিউটর মো. সাইমুম রেজা তালুকদার পদত্যাগ করেছেন। একই দিনে ট্রাইব্যুনালে আরও ২ জনকে প্রসিকিউটর বা কৌঁসুলি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগ থেকে প্রকাশিত পৃথক প্রজ্ঞাপন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।১৮ মিনিট আগে
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনের নামকরণে ‘নিয়ন্ত্রণ’ শব্দটির বদলে ‘প্রকাশ্যে ব্যবহার নিষেধ’ শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি জাতীয় সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।২৭ মিনিট আগে
আগামী ৩ থেকে ৬ মে চার দিনব্যাপী জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলন হবে। আজ সোমবার (৯ মার্চ) ডিসি সম্মেলনের পূর্ব প্রস্তুতি নিতে সব সচিব এবং মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের একান্ত সচিবদের চিঠি পাঠিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা।১ ঘণ্টা আগে