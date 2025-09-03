Ajker Patrika
সাদাপাথর লুটে জড়িত ৪২ রাজনীতিক-সরকারি কর্মকর্তা-পুলিশ-বিজিবি, দুদকের অনুসন্ধান শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিলেটের ভোলাগঞ্জ এলাকায় সাদাপাথর লুটপাট ও দুর্নীতির ঘটনায় অন্তত ৪২ জন রাজনীতিক ও সরকারি কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করে দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বলেছেন, অভিযানে প্রাথমিক সত্যতা মেলায় অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুদকের কমিশন সভায় বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য উত্থাপন করা হলে কমিশন সেটি প্রকাশ্যে অনুসন্ধানের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়।

সম্প্রতি দুদকের সিলেট কার্যালয় থেকে পরিচালিত এক অভিযানে সাদাপাথর লুটপাটে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ৪২ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সংস্থার নাম উঠে আসে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ এমনকি সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির সদস্যরাও।

দুদকের প্রতিবেদনে জানানো হয়, সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নাম রয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের নির্লিপ্ততা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়ও উঠে এসেছে তদন্তে।

সম্প্রতি সাদাপাথর চুরি, উদ্ধার ও প্রতিস্থাপন ইস্যু নিয়ে সিলেটের ভোলাগঞ্জ এলাকা দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে আসে। এ ইস্যুতে স্থানীয় জনগণের ক্ষোভ, সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধান ও বিভিন্ন প্রতিবেদন কমিশনের নজরে পড়ে। এরপরই অভিযান চালায় দুদক।

দুদকের মহাপরিচালক জানান, অনুসন্ধান পর্যায়ে অপরাধের মাত্রা ও সংশ্লিষ্টতার ধরন বিবেচনায় পরে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

