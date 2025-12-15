Ajker Patrika
জাতীয়-ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানে নির্বাচনী বিধি মানার নির্দেশ ইসির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগাম প্রচার বন্ধ করার পাশাপাশি ধর্মীয়-সামাজিক-জাতীয় অনুষ্ঠানে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গতকাল রোববার সব রিটার্নিং কর্মকর্তাকে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছে কমিশন।

এ-সংক্রান্ত নির্দেশনায় বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ১১ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী, নির্ধারিত শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে, ভোট গ্রহণের তিন সপ্তাহ আগে থেকে ভোট গ্রহণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণা করা যাবে।

এ সময়সীমার বাইরে নির্বাচনী পরিবেশ বিঘ্নিত না করে তথা নির্বাচনী পরিবেশ এবং উল্লিখিত আচরণ বিধির শর্তাদি প্রতিপালনপূর্বক জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও এহেন অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে। এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের সম্মতি বা অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতীক বরাদ্দের পর ২২ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রচারণা চালানোর সুযোগ রয়েছে।

