পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন সোয়া ৪ লাখ প্রবাসী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে এখন পর্যন্ত সোয়া ৪ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ‘ওসিভি-এসডিআই’ প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান এ তথ্য জানান।
পোস্টাল ভোট বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ভোটারদের ভোট দেওয়ার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরে সালীম জানান, মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ব্যালট সংশ্লিষ্ট গন্তব্যের দেশে পৌঁছেছে ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি। ব্যালট গ্রহণ করেছেন ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯২০ জন ভোটার।
তিনি আরও জানান, ভোট দিয়েছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৮ জন। ৩ লাখ ৭০ হাজার ৩২২ জন ভোটার তাঁদের ব্যালট সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস/ডাক বাক্সে জমা দিয়েছেন। আর বাংলাদেশে ব্যালট পৌঁছেছে ২১ হাজার ৫০৮টি।
নির্বাচন কমিশন (ইসি) এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ভোটের পদ্ধতি চালু করেছে। এ ক্ষেত্রে অনলাইনে নিবন্ধন সেরে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ মিলছে। ওই নির্বাচনে নিজের নির্বাচনী এলাকা পাবনায় না যাওয়ার ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছিলেন, ‘আমি যদি বঙ্গভবন থেকে বের হয়ে ওখ১৮ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় যেকোনো দিন ঘোষণা করা হবে।৪০ মিনিট আগে
আওয়ামী ফ্যাসিস্ট ও তাদের সহযোগী সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভন্ডুলের কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘তাদের যদি সাহস থাকত, তবে দেশে এসে আইনের আশ্রয় নিত। সাহস নেই দেখেই তারা পালিয়ে....১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে রুট রেশনালাইজেশনের মাধ্যমে কোম্পানিভিত্তিক আধুনিক বাস সার্ভিস চালু, যানজট কমাতে স্কুল-কলেজের নিজস্ব বাস সার্ভিস বাধ্যতামূলক করা এবং প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋণ ও শুল্ক সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে