Ajker Patrika
জাতীয়

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন সোয়া ৪ লাখ প্রবাসী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন সোয়া ৪ লাখ প্রবাসী
ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে এখন পর্যন্ত সোয়া ৪ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ‘ওসিভি-এসডিআই’ প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান এ তথ্য জানান।

পোস্টাল ভোট বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ভোটারদের ভোট দেওয়ার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরে সালীম জানান, মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ব্যালট সংশ্লিষ্ট গন্তব্যের দেশে পৌঁছেছে ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি। ব্যালট গ্রহণ করেছেন ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯২০ জন ভোটার।

তিনি আরও জানান, ভোট দিয়েছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৮ জন। ৩ লাখ ৭০ হাজার ৩২২ জন ভোটার তাঁদের ব্যালট সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস/ডাক বাক্সে জমা দিয়েছেন। আর বাংলাদেশে ব্যালট পৌঁছেছে ২১ হাজার ৫০৮টি।

বিষয়:

প্রবাসীনির্বাচননির্বাচন কমিশনব্যালটভোটভোটারত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৌসুমীর সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনে যা বললেন ওমর সানী

মৌসুমীর সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনে যা বললেন ওমর সানী

নিরাপদ থাকতে যেভাবে হবেন সাইবার সচেতন

নিরাপদ থাকতে যেভাবে হবেন সাইবার সচেতন

সংসদ নির্বাচন: সহিংসতায় উত্তাপ বাড়ছে ভোটের মাঠে

সংসদ নির্বাচন: সহিংসতায় উত্তাপ বাড়ছে ভোটের মাঠে

রূপপুরের ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চে জাতীয় গ্রিডে

রূপপুরের ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চে জাতীয় গ্রিডে

সংসদ নির্বাচন: জরুরি চিকিৎসা চালু রাখতে নির্দেশনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

সংসদ নির্বাচন: জরুরি চিকিৎসা চালু রাখতে নির্দেশনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

সম্পর্কিত

রাষ্ট্রপতি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন

রাষ্ট্রপতি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন

আবু সাঈদ হত্যা মামলায় ট্রাইব্যুনালের রায় যেকোনো দিন

আবু সাঈদ হত্যা মামলায় ট্রাইব্যুনালের রায় যেকোনো দিন

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন সোয়া ৪ লাখ প্রবাসী

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন সোয়া ৪ লাখ প্রবাসী

ফ্যাসিস্ট ও সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালানোয় নির্বাচন ভন্ডুলের শঙ্কা নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ফ্যাসিস্ট ও সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালানোয় নির্বাচন ভন্ডুলের শঙ্কা নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা