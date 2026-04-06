মার্কিন কোম্পানি বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ লিজ নিতে চায় সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৪: ২৬
বোয়িংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট পাউল রিঘি এবং বিমানমন্ত্রী আফরোজা খানম ও প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের বিমান পরিবহন খাতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ লিজ নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সরকার। গতকাল রোববার বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে বোয়িংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট পাউল রিঘির সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম। এ সময় আরও ছিলেন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।

এ বৈঠকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে বোয়িংয়ের বিদ্যমান ও সম্ভাব্য চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে দেশের বর্তমান যাত্রী ও রুট চাহিদা পূরণে উড়োজাহাজ লিজ নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

বোয়িংয়ের পক্ষ থেকে ন্যারো বডি এয়ারক্রাফট, বিশেষ করে বি-৭৩৭ সিরিজের উড়োজাহাজ লিজ দেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। জবাবে মন্ত্রী দ্রুত সময়ের মধ্যে লিজ কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

হরমুজ খুলবে ইরান, টোল থেকে পুষিয়ে নেবে যুদ্ধের ক্ষতি

চীনকে নিয়ে হরমুজ নিয়ন্ত্রণ করবে ইরান! ভারতের জন্য বিপদ

নম্বরবিহীন মোটরসাইকেলে তেল নিতে গিয়ে ইউএনওর হাতে কারারক্ষী আটক

যশোরে খোদ বিচারকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা, বাদী গ্রেপ্তার

রাতভর ফোনালাপ, পারস্য উপসাগরে শান্তির বার্তা

চীনকে নিয়ে হরমুজ নিয়ন্ত্রণ করবে ইরান! ভারতের জন্য বিপদ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অধ্যাদেশ নিয়ে যে ‘খেলা’ সেটা রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের: টিআইবি

সংরক্ষিত নারী আসন কোন জোট কয়টি পাচ্ছে জানালেন ইসি সচিব

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায় ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা

সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন ১২ মে, কোন দল কতটি পাচ্ছে

