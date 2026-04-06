মার্কিন কোম্পানি বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ লিজ নিতে চায় সরকার

দেশের বিমান পরিবহন খাতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ লিজ নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সরকার। গতকাল রোববার বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়।
বৈঠকে বোয়িংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট পাউল রিঘির সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম। এ সময় আরও ছিলেন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।
এ বৈঠকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে বোয়িংয়ের বিদ্যমান ও সম্ভাব্য চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে দেশের বর্তমান যাত্রী ও রুট চাহিদা পূরণে উড়োজাহাজ লিজ নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পায়।
বোয়িংয়ের পক্ষ থেকে ন্যারো বডি এয়ারক্রাফট, বিশেষ করে বি-৭৩৭ সিরিজের উড়োজাহাজ লিজ দেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। জবাবে মন্ত্রী দ্রুত সময়ের মধ্যে লিজ কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
