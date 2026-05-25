Ajker Patrika
জাতীয়

গুগল ম্যাপে মহাসড়কে যানজটের সংকেত, চন্দ্রা ও গাজীপুর অংশে চাপ সবচেয়ে বেশি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গুগল ম্যাপে মহাসড়কে যানজটের সংকেত, চন্দ্রা ও গাজীপুর অংশে চাপ সবচেয়ে বেশি
গুগল ম্যাপে ঢাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া সড়কগুলোয় যানজট না থাকলেও যানবাহনের চাপের সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

ঈদযাত্রাকে কেন্দ্র করে আজ সোমবার সকাল থেকেই রাজধানী ছাড়ার সড়কগুলোয় যানবাহনের চাপ বেড়েছে। বিকেলের দিকে দেশের বিভিন্ন মহাসড়কের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ধীর গতি ও যানজটের সংকেত দেখা যাচ্ছে গুগল ম্যাপে।

গুগল ম্যাপের লাইভ ট্রাফিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের হেমায়েতপুর, সাভার ও নবীনগর এলাকায় যানবাহনের চাপ বেড়েছে। বিশেষ করে জিরানী বাজার, বিকেএসপি ও চন্দ্রা মোড় পর্যন্ত প্রায় ৬ থেকে ৭ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ধীর গতি ও যানজটের সংকেত দেখাচ্ছে গুগল ম্যাপ।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কেও যানজটের চাপ বাড়ছে। বোর্ডবাজার থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পর্যন্ত যানবাহন ধীর গতিতে চলাচল করছে। কয়েকটি স্থানে দীর্ঘ সারিতে যানবাহন আটকে থাকতে দেখা গেছে গুগল ম্যাপে।

এদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাঁচপুর অংশে যানবাহনের চাপ রয়েছে। মেঘনা টোল প্লাজার আগেও ধীর গতির সংকেত দেখা যাচ্ছে গুগল ম্যাপে। তবে এখন পর্যন্ত কোথাও দীর্ঘস্থায়ী স্থবিরতার খবর পাওয়া যায়নি।

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের তারাবো বিশ্বরোড, গাউছিয়া বাজার ও নরসিংদীর পাঁচদোনা মোড় এলাকাতেও যানজটের সংকেত দেখাচ্ছে গুগল ম্যাপ। এসব এলাকায় থেমে থেমে যান চলাচল করছে বলে জানা গেছে।

এদিকে আজ থেকে শুরু হয়েছে সরকারি ছুটি। শিল্পাঞ্চল গাজীপুরের প্রায় ৫ হাজার ৬০০ কারখানার মধ্যে আজ সোমবার প্রায় ৪২ শতাংশ কারখানায় ঈদের ছুটি শুরু হয়েছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের দুই হাজারের বেশি কারখানাও রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আরও প্রায় ৪৫ শতাংশ কারখানায় মঙ্গলবার থেকে ছুটি কার্যকর হবে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো এরই মধ্যে ধাপে ধাপে শ্রমিকদের ছুটি দিয়েছে।

বিষয়:

যানবাহনযানজটগাজীপুররাজধানীগুগলঈদযাত্রামহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত