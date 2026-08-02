বাংলাদেশে পাঁচ শতাধিক ইমাম ও আলেমকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সৌদি আরব

বাংলাদেশের ৫০০ জনেরও বেশি ইমাম ও ধর্মীয় আলেমের জন্য পাঁচ দিনব্যাপী একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছে সৌদি আরবের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, দাওয়াহ অ্যান্ড গাইডেন্স বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
ঢাকায় অবস্থিত সৌদি দূতাবাসের ধর্মীয়বিষয়ক প্রতিনিধি বা রিলিজিয়াস অ্যাটাশে কার্যালয়ের সরাসরি সমন্বয়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
সৌদি রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) গতকাল শনিবারের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মূলধারার ইসলামি শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি সমাজে মধ্যপন্থা ও ধর্মীয় সহনশীলতা প্রচারের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হবে।
আয়োজকদের মতে, প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মীয় আলেমদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং চরমপন্থা ও বিভ্রান্তি এড়িয়ে ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে সহনশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকা শক্তিশালী করা।
পাঁচ দিনের এই কর্মসূচিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্বাচিত ৫০০ জনের বেশি ইমাম ও আলেম সরাসরি অংশ নিচ্ছেন। আজ রোববার থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।
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