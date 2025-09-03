নির্বাচনের আগে ২ হাজার এএসআই নিয়োগ: আইজিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ২ হাজার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। এ ছাড়া আরও ২ হাজার জনকে পদোন্নতি দিয়ে এএসআই করা হবে।
আজ বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের আইজিপি এ তথ্য জানিয়েছেন।
এ সময় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান বলেন, আগামী নির্বাচন রোল মডেল হিসেবে করতে চায় সরকার। সে অনুযায়ী মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
নির্বাচনে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে এ সময় হুঁশিয়ারি দেন জ্যেষ্ঠ এই সচিব।
সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে লটারির মাধ্যমে ডিসি, ইউএনও পদায়ন করার তথ্য সঠিক নয়।
