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শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির আহ্বান রাষ্ট্রপতির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির আহ্বান রাষ্ট্রপতির
বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা গুণী ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মূল্যায়ন করে পুরস্কৃত করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম বাড়ানোর পাশাপাশি আধুনিক ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থার নীতি দ্রুত প্রণয়নের তাগিদও দিয়েছেন তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) বঙ্গভবনে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান।

সাক্ষাৎকালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক একাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। তিনি জানান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জীবনবিজ্ঞান, কৃষিপ্রযুক্তি ও নার্সিংসহ সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কর্মমুখী বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে গুরুত্ব দিচ্ছে।

এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার মান আরও বাড়াতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা কার্যক্রম বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, যাঁরা বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো করছেন, দেশে তাঁদের জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, পুরোনো চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক, যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থার নীতি অতি দ্রুত প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য আসন্ন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান। রাষ্ট্রপতি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সমাবর্তনে উপস্থিত থাকার আশ্বাস দেন।

এ সময় রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সচিব ও প্রেস সচিব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি, ট্রেজারার ও রেজিস্ট্রার উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরগবেষণাব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষারাষ্ট্রপতিসমাবর্তন
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