অভিযোগ প্রমাণের আগে কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে মন্তব্য সঠিক নয়: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রাজধানীর মিরপুরে রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুরের ঘটনায় স্থানীয় এক সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত মন্তব্য করা সঠিক নয় মনে করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগে কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত মন্তব্য করা সঠিক নয়।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
এ ঘটনার তদন্তের বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অভিযোগের তদন্তে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি দলীয়ভাবে সাংগঠনিক ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে।
এর আগে মিরপুরে রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুরের ঘটনায় সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠায় বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের (এমপি) সংসদ সদস্য ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টিকে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পর জাতীয় সংসদ ভবনে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সঙ্গে দেখা করেন ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। তবে এ সময় পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন কি না বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান গতকাল বুধবার রাতে ফেরদৌসীকে পদত্যাগের বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। দ্রুততম সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করলে দল থেকে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পদত্যাগের পর দলীয়ভাবেও সংসদ সদস্যের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
সরকারি চাকরির নিয়োগ ও পরীক্ষায় রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ৪৯তম বিসিএসসহ সব নিয়োগে বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। কারও বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ, দণ্ড বা আইনি জটিলতা থাকলে আইন ও বিধি অনুযায়ী তা যাচাই...৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিদ্যমান তিনটি পৃথক আইন একীভূত করে একটি সমন্বিত ও একক ‘আনসার বাহিনী আইন’ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। বাহিনীকে আরও সুসংগঠিত, গতিশীল ও আধুনিক আইনি কাঠামোর আওতায় আনতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।২০ মিনিট আগে
দুদক সূত্র জানায়, বিভিন্ন অনিয়ম ও সরকারি অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁদের সম্পদের অসংগতি চিহ্নিত হয়। এরপর প্রত্যেকের সম্পদের উৎস ও হিসাব যাচাইয়ের জন্য সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।৪০ মিনিট আগে
দক্ষ কর্মী ছাড়া শুধু বিদেশে কর্মী পাঠানোর সংখ্যা বাড়িয়ে দেশের প্রকৃত কোনো লাভ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, বিদেশগামী কর্মীদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে প্রবাসে যেতে হবে।৪২ মিনিট আগে