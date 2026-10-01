৪৯তম বিসিএসে বাদ পড়া ৪৬ জনের প্রজ্ঞাপন ৫ অক্টোবর

৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় গতকাল বুধবার। এ প্রজ্ঞাপনে চূড়ান্ত নিয়োগে বাদ পড়েন ৫৭ জন প্রার্থী। আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, বাদ পড়াদের মধ্যে ৪৬ জনের প্রজ্ঞাপন আগামী সোমবার (৫ অক্টোবর) জারি করা হবে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
৪৯তম বিসিএসের শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগের প্রসঙ্গ তুলে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, সরকারি কর্ম কমিশন ৬৬৮ জনকে সুপারিশ করেছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন চূড়ান্ত সনদ জমা দিতে পারেননি ও আটজন মেডিকেল পরীক্ষায় উপস্থিত হননি। ফলে ৬৫৭ জনের মধ্যে ৬১১ জনের প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৬ জনের প্রজ্ঞাপন জারির জন্য আগামী সোমবার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ৪৯তম বিসিএসসহ সব নিয়োগে বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। কারও বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ, দণ্ড বা আইনি জটিলতা থাকলে আইন ও বিধি অনুযায়ী তা যাচাই করা হবে।
গতকাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে ৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত নিয়োগ তালিকা প্রকাশ করে। বিসিএসের চূড়ান্ত ফলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ৬৬৮ জনকে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনয়ন দিয়েছিল। তবে যাচাই-বাছাই ও অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষে প্রজ্ঞাপনে ৬১১ জনের নিয়োগ প্রকাশ করা হয়। এ প্রজ্ঞাপনে ৫৭ জন প্রার্থী বাদ পড়েন। তবে কী কারণে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তা সে সময় বলা হয়নি।
এর আগে গত বছরের ১১ নভেম্বর ৪৯তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করে পিএসসি। এতে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের বিভিন্ন পদে ৬৮৩টি শূন্যপদের বিপরীতে ৬৬৮ জনকে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। পিএসসি জানিয়েছিল, যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় ১৫টি পদে কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব হয়নি।
সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের জন্য বিশেষ এ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় গত বছরের ২১ জুলাই। ১০ অক্টোবর ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের একাধিক কেন্দ্রে এমসিকিউ ধরনের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১ হাজার ২১৯ জন প্রার্থী।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মহিলা আসন-২৩ এর সংসদ সদস্য ফেরদৌসী আহমেদ আজ আমার অফিসে এসে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র দিয়ে গিয়েছেন এবং সংবিধানের বিধান মোতাবেক পদত্যাগ করা মাত্র তাঁর এই আসনটি শূন্য হয়ে গিয়েছে। আমরা এটি গেজেট করার জন্য পাঠিয়েছি...৪ মিনিট আগে
অপরাধীদের অবৈধ সম্পদের উৎস, অর্থপাচারের পদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং অপরাধের সঙ্গে সম্পদের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, প্লট, ব্যাংক হিসাব, কোম্পানির শেয়ার, বিও হিসাব, ব্যবসায়িক স্বার্থ, ট্রাস্ট এবং বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ তহবিল...২৭ মিনিট আগে
জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের কথা বলেছেন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী। এ বিষয়ে ইসির ভাবনা জানতে চাইলে সচিব বলেন, এখনো পর্যন্ত কমিশন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। আপনারা জানেন, ১৭ সেপ্টেম্বর একটি আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক হয়েছিল।৩৪ মিনিট আগে
স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টি। আজ বৃহস্পতিবার স্পিকারের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে এ তথ্য জানান তিনি।৩৪ মিনিট আগে