Ajker Patrika
En
জাতীয়

৪৯তম বিসিএসে বাদ পড়া ৪৬ জনের প্রজ্ঞাপন ৫ অক্টোবর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ১৬: ৫০
৪৯তম বিসিএসে বাদ পড়া ৪৬ জনের প্রজ্ঞাপন ৫ অক্টোবর
ফাইল ছবি

৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় গতকাল বুধবার। এ প্রজ্ঞাপনে চূড়ান্ত নিয়োগে বাদ পড়েন ৫৭ জন প্রার্থী। আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, বাদ পড়াদের মধ্যে ৪৬ জনের প্রজ্ঞাপন আগামী সোমবার (৫ অক্টোবর) জারি করা হবে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

৪৯তম বিসিএসের শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগের প্রসঙ্গ তুলে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, সরকারি কর্ম কমিশন ৬৬৮ জনকে সুপারিশ করেছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন চূড়ান্ত সনদ জমা দিতে পারেননি ও আটজন মেডিকেল পরীক্ষায় উপস্থিত হননি। ফলে ৬৫৭ জনের মধ্যে ৬১১ জনের প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৬ জনের প্রজ্ঞাপন জারির জন্য আগামী সোমবার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ৪৯তম বিসিএসসহ সব নিয়োগে বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। কারও বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ, দণ্ড বা আইনি জটিলতা থাকলে আইন ও বিধি অনুযায়ী তা যাচাই করা হবে।

গতকাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে ৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত নিয়োগ তালিকা প্রকাশ করে। বিসিএসের চূড়ান্ত ফলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ৬৬৮ জনকে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনয়ন দিয়েছিল। তবে যাচাই-বাছাই ও অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষে প্রজ্ঞাপনে ৬১১ জনের নিয়োগ প্রকাশ করা হয়। এ প্রজ্ঞাপনে ৫৭ জন প্রার্থী বাদ পড়েন। তবে কী কারণে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তা সে সময় বলা হয়নি।

এর আগে গত বছরের ১১ নভেম্বর ৪৯তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করে পিএসসি। এতে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের বিভিন্ন পদে ৬৮৩টি শূন্যপদের বিপরীতে ৬৬৮ জনকে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। পিএসসি জানিয়েছিল, যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় ১৫টি পদে কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের জন্য বিশেষ এ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় গত বছরের ২১ জুলাই। ১০ অক্টোবর ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের একাধিক কেন্দ্রে এমসিকিউ ধরনের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১ হাজার ২১৯ জন প্রার্থী।

বিষয়:

নিয়োগবিসিএসপ্রজ্ঞাপনসালাহউদ্দিন আহমদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত