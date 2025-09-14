Ajker Patrika
> জাতীয়

চানখাঁরপুল হত্যা

সরকারি বেতন-রেশন খাস, গুলি করবি না কেন—কনস্টেবল অজয়কে এডিসি আক্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সরকারি বেতন-রেশন খাস, গুলি করবি না কেন—কনস্টেবল অজয়কে এডিসি আক্তার

গত বছরের ৫ আগস্ট রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সাক্ষ্য দিয়েছেন পুলিশের দুই সদস্যসহ তিনজন। তাঁদের মধ্যে কনস্টেবল অজয় ঘোষ জবানবন্দিতে বলেছেন, তিনি ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করতে না চাইলে রমনা জোনের সাবেক এডিসি আক্তারুল ইসলাম গালিগালাজ করে তাঁর চায়নিজ রাইফেল ও গুলি কেড়ে নিয়ে কনস্টেবল সুজনকে দিয়েছিলেন।

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আজ কনস্টেবল অজয়, আন্দোলনে অংশ নেওয়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সৌরভ আহমেদ ও নায়েক আব্দুর রহমান সাক্ষ্য দেন। জবানবন্দির পর সাক্ষীদের জেরা করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। এ নিয়ে এই মামলায় ১৬ জন সাক্ষ্য দিলেন।

অজয় ঘোষ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দিতে বলেন, এডিসি আক্তার তাঁদের সবাইকে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করার নির্দেশ দেন। তিনি গুলি করতে চাননি। এতে আক্তার তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে বলেন, ‘সরকারি বেতন-রেশন খাস না, গুলি করবি না কেন?’ এডিসি আক্তার তাঁর হাতে থাকা চায়নিজ রাইফেল ও ৪০টি গুলি কেড়ে নিয়ে কনস্টেবল সুজনের হাতে দেন। কনস্টেবল সুজন, ইমাজ, নাসিরুল মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, নাজিমুদ্দিন রোড, নবাব কাটরা, বকশীবাজার মোড়ে অবস্থানরত ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেন। পরে তিনি জানতে পারেন, সেখানে ছয় আন্দোলনকারী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন।

আমার সামনে জুনায়েদের মাথায় গুলি করে পুলিশ, ট্রাইব্যুনালকে সাক্ষীআমার সামনে জুনায়েদের মাথায় গুলি করে পুলিশ, ট্রাইব্যুনালকে সাক্ষী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সৌরভ আহমেদ জবানবন্দিতে বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট তাঁরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে যাওয়ার সময় বার্ন ইনস্টিটিউটের সামনে পুলিশ তাঁদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ, রাবার বুলেট ও গুলিবর্ষণ করে। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন গলিতে আশ্রয় নেন। তিনিসহ অনেকে ১ নম্বর নবাব কাটরা রোডে আশ্রয় নেন।

পুলিশের গুলিতে অনেক আন্দোলনকারী আহত হন। দুপুর ১২টার দিকে তাঁর পাশে একজন আন্দোলনকারী কিশোরের বুকের বাঁ পাশে গুলি লাগে। তিনি ও আরেকজন আন্দোলনকারী তাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই কিশোরের পকেটে থাকা সিমবিহীন বাটন ফোনে কয়েকটি নাম সেভ করা ছিল। ‘মা’ নামে সেভ করা একটি নম্বরে কল দিলে অপর প্রান্ত থেকে জানানো হয়, নিহত ছেলেটির নাম আনাস।

চানখাঁরপুল হত্যাকাণ্ডে প্রথম সাক্ষ্য দিলেন মায়ের উদ্দেশে চিঠি লেখা সেই আনাসের বাবাচানখাঁরপুল হত্যাকাণ্ডে প্রথম সাক্ষ্য দিলেন মায়ের উদ্দেশে চিঠি লেখা সেই আনাসের বাবা

ইনু-হানিফের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল

এদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে কুষ্টিয়ায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

আজ বিষয়টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-কে অবহিত করেছেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম। পরে আদালত এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের নির্দেশ দেন।

এ ছাড়া মেহেরপুরে ছাত্রশিবির নেতাকে হত্যার ঘটনায় করা পৃথক মামলায় সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

জুলাই হত্যাকাণ্ড: চানখাঁরপুলের ঘটনায় সাক্ষ্য দিলেন বাবা-ছেলেজুলাই হত্যাকাণ্ড: চানখাঁরপুলের ঘটনায় সাক্ষ্য দিলেন বাবা-ছেলে

বিষয়:

অপরাধহত্যারাজধানীমানবতাবিরোধী অপরাধবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

ঢাবির শিক্ষার্থীরা এমন সিদ্ধান্ত নেবে ভাবতেই পারিনি

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

একই আসনে মনোনয়ন চান চেয়ারপারসনের ২ উপদেষ্টা

স্ত্রী-সন্তানদের হত্যার পর আত্মহত্যা: ধারদেনা করে চল্লিশা করল পরিবার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

বিশেষ আঠায় হাড় জোড়া লাগবে ৩ মিনিটেই, চীনা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন

বিশেষ আঠায় হাড় জোড়া লাগবে ৩ মিনিটেই, চীনা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

নেপালে যেভাবে জেন-জিদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ডিসকর্ড ও বিটচ্যাট

নেপালে যেভাবে জেন-জিদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ডিসকর্ড ও বিটচ্যাট

বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানোর ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানোর ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

সম্পর্কিত

সরকারি বেতন-রেশন খাস, গুলি করবি না কেন—কনস্টেবল অজয়কে এডিসি আক্তার

সরকারি বেতন-রেশন খাস, গুলি করবি না কেন—কনস্টেবল অজয়কে এডিসি আক্তার

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের নতুন বেতন কাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের নতুন বেতন কাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

টাইফয়েড টিকা দিতে দেড় মাসে প্রায় ৯০ লাখ শিশুর নিবন্ধন

টাইফয়েড টিকা দিতে দেড় মাসে প্রায় ৯০ লাখ শিশুর নিবন্ধন

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ১ হাজার ১৫৯ কোটি টাকা ‘আত্মসাৎ’, ১৩ রিক্রুটিং এজেন্সির নামে মামলা

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ১ হাজার ১৫৯ কোটি টাকা ‘আত্মসাৎ’, ১৩ রিক্রুটিং এজেন্সির নামে মামলা