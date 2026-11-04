Ajker Patrika
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জাতীয়

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী
স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খামে স্বাক্ষরের পর বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করে তা অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: পিএমও

আগামী ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম এবং ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডেটা কার্ডও অবমুক্ত করেন তিনি।

আজ বুধবার সকালে (৪ নভেম্বর) বাংলাদেশ সচিবালয়ের কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খামে স্বাক্ষর করেন এবং বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করে তা অবমুক্ত করেন।

স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খামে স্বাক্ষরের পর বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করে তা অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: পিএমও
স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খামে স্বাক্ষরের পর বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করে তা অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: পিএমও

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত এই স্মারক ডাকটিকিট দেশের সব ডাকঘর থেকে বিক্রি করা হবে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান এবং ডাক বিভাগের মহাপরিচালক কাজী আসাদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

প্রধানমন্ত্রীডাকটিকিটতারেক রহমান
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