ফ্যাসিস্ট ও সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালানোয় নির্বাচন ভন্ডুলের শঙ্কা নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আওয়ামী ফ্যাসিস্ট ও তাদের সহযোগী সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভন্ডুলের কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘তাদের যদি সাহস থাকত, তবে দেশে এসে আইনের আশ্রয় নিত। সাহস নেই দেখেই তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে।’
আজ মঙ্গলবার সকালে গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের প্যারেড গ্রাউন্ডে ৬৩তম ব্যাচের নবীন নারী কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘তাঁদের (আওয়ামী লীগের) যারা সাপোর্টার সন্ত্রাসী ছিল, তারা বিভিন্ন দেশে পলাতক। বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে। বিভিন্ন দেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে। আমরা অনুরোধ করব, অন্য দেশগুলো যেন তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে দেয়।’
দুর্নীতিকে দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু আখ্যায়িত করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘দুর্নীতি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি করে না, এটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে এবং জনগণের বিশ্বাস ভেঙে দেয়।’ তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘কোনো কারা সদস্য যদি ব্যক্তিস্বার্থ বা রাজনৈতিক সুবিধার লোভে কাজ করেন, তবে তিনি কেবল আইনই ভাঙছেন না, বরং রাষ্ট্রের ভিত্তিকেও দুর্বল করছেন। কারারক্ষীরা কোনো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর রক্ষক নন, তাঁরা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারী।’
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘কারাগার অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারাগার রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে কারাবন্দীদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করে, অপরাধ দমন, অপরাধীর সংশোধন এবং সামাজিক পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় কারা প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল, গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার ইসরাইল হাওলাদার, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আলম হোসেন, গাজীপুর জেলা পুলিশ সুপার মো. শরীফ উদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
নির্বাচন কমিশন (ইসি) এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ভোটের পদ্ধতি চালু করেছে। এ ক্ষেত্রে অনলাইনে নিবন্ধন সেরে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ মিলছে। ওই নির্বাচনে নিজের নির্বাচনী এলাকা পাবনায় না যাওয়ার ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছিলেন, ‘আমি যদি বঙ্গভবন থেকে বের হয়ে ওখ১৮ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় যেকোনো দিন ঘোষণা করা হবে।৩৯ মিনিট আগে
ভোট দিয়েছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৮ জন। ৩ লাখ ৭০ হাজার ৩২২ জন ভোটার তাঁদের ব্যালট সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস/ডাক বাক্সে জমা দিয়েছেন। আর বাংলাদেশে ব্যালট পৌঁছেছে ২১ হাজার ৫০৮টি।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে রুট রেশনালাইজেশনের মাধ্যমে কোম্পানিভিত্তিক আধুনিক বাস সার্ভিস চালু, যানজট কমাতে স্কুল-কলেজের নিজস্ব বাস সার্ভিস বাধ্যতামূলক করা এবং প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋণ ও শুল্ক সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে